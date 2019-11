“Cena con Delitto” | il film omaggio ad Agatha Christie

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 6 novembre 2019) E' unad, "Cena con Delitto" (Knives Out),di Rian Johnson, regista di "Star Wars: Gli Ultimi Jedi", nelle sale dal 5 dicembre. Un mistery, dove tutti, nessuno escluso, possono essere il possibile assassino proprio come nei celebri libri della regina del giallo. L'agiato romanziere interpretato da Christopher Plummer viene trovato morto in circostanze misteriose nella sua proprietà la mattina dopo la festa del suo 85esimo compleanno. Il celebre detective Benoit Blanc - Daniel Craig, è incaricato del caso, e sospetta si tratti di un omicidio. In perfetto stile crime la famiglia del defunto è numerosa, e tutti sono potenziali sospettati: ognuno, infatti, avrebbe un motivo più che valido per eliminare l'uomo che l esperienza e l età hanno reso tanto lungimirante quanto sagace. Quando il fatidico giorno della lettura del testamento si avvicina, l'avida e ...

