Caterina Balivo | Natalia Titova si confessa a Vieni da Me

Fonte : dilei

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Il pubblico italiano ha imparato a conoscerla ammirandola mentre volteggiava e incantava tutti sul palco di Ballando con le Stelle. Eppure, dietro alla grande passione e al grande talento diper la danza, si è nascosto finora un segreto. A svelarlo, è stata la stessa ballerina russa che in una lunga ed emozionante intervista anel salotto dida Me ha raccontato tanto di sé e della sua vita, partendo da una malattia da cui non ha voluto farsi condizionare, ma a causa della quale, da bambina, ha rischiato di perdere la gamba e, da adulta, ha dovuto fermare la sua carriera prima del tempo: Questo problema non può sparire, può solo peggiorare. Per questo motivo ho smesso un pochino prima di ballare: sentivo che meglio di così non potevo fare. La malattia con cui convive da sempresi chiama osteomieloma, un problema al ginocchio per il ...

infoitcultura : Caterina Balivo compie quasi il miracolo con Vanessa Gravina a Vieni da Me - infoitcultura : Caterina Balivo, Vanessa Gravina la rimprovera in diretta a Vieni da me - infoitcultura : Vanessa Gravina a Caterina Balivo: «Io attratta solo da uomini più grandi di me» -