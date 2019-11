Catania, violenze su un'anziana per rapinarla

Catania - violenze e maltrattamenti sulla compagna : arrestato 24enne : Sofia Dinolfo Convivevano da quando avevano 15 anni, poi lui ha iniziato a maltrattarla e violentarla offuscato dall'uso di droghe Morbosa gelosia sfociata in violenze , abusi e maltrattamenti verso la convivente. Per questo motivo, a Catania , un giovane, B.A., di 24 anni è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Belpasso. Anni di paure e sofferenze che hanno portato la vittima, una giovane di 25 anni, a denunciare tutto ...

Catania - denuncia il compagno dopo undici anni di violenze e maltrattamenti : undici anni di maltrattamenti , violenze e abusi. È questo l’incubo vissuto a Catania da una donna romena che per anni ha subìto le angherie dell’ormai ex compagno . La donna, di 55 anni , ha raccontato ai carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia i dettagli dell’inferno trascorso con C.S. di 58 anni ottenendo nei suoi confronti la misura cautelare in carcere.\\Dalle indagini, condotte da magistrati specializzati sui reati che riguardano ...

Catania : ragazza madre abortisce - ma le violenze non terminano - fidanzato arrestato : SI tratta dell'ennesima storia di violenza sulle donne. Episodi come questo sono ormai all'ordine del giorno e ciò che accomuna queste storie non è solo la sofferenza delle donne, che restano in silenzio per la troppa paura di soffrire ancora di più, ma soprattutto il fatto che nessuno, nemmeno i familiari, riesca a notare la paura e il dolore nei loro occhi. Questa volta la storia si svolge a Catania e la protagonista è una ragazzina di soli ...