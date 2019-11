Casting per ' Regina' prodotto da Rai Cinema con Bianca Film e per ' Miracoli Metropolitani'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019)aperti per reperire varie comparse per la realizzazione di unco-da Raicone dal titolo. Sono inoltre aperte le selezioni di attrici per uno spettacolo teatrale, dal titolo, da mettere in scena il prossimo anno e con successiva tournée. '' Per la realizzazione deldal titoloe diretto dal regista Alessandro Grande, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di comparse. Ilverrà co-da Raie da. In particolare, la richiesta è indirizzata verso ambosessi di età compresa tra 15 e 70 anni, senza ulteriori specificazioni. Isi svolgeranno lunedì 11 novembre, a partire dalle ore 10 per concludersi orientativamente alle ore 17, a Ceretti, in provincia di Cosenza, presso il Liceo Artistico di San Giovanni in Fiore. Gli interessati sono tenuti a ...

feedburnerit : #Casting #comparse e #bambini per 'Tutta colpa di Freud' a Milano - centroconcadoro : Al #ConcadOro arriva Kids Casting! ?????? Domenica 10 novembre, dalle 15.30 alle 19.00 in Piazza Fashion, vi aspettiam… - head1315 : Ma fanno dei casting apposta per diventare cavalieri di Gemma? #uominiedonne -