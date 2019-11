Cast e personaggi di Oltre la Soglia su Canale5 il 6 novembre | Gabriella Pession dalla

La Guerra dei Mondi sbarca su Fox con la sua versione e un’ambientazione moderna : Cast e personaggi della serie : Dimenticate la versione inglese in onda su LaF fino a qualche giorno fa perché da oggi, 4 novembre, La Guerra dei Mondi torna su Fox ma nella sua versione americana. L'appuntamento è fissato sul canale 122 di Sky con un'invasione aliena pronta a ricominciare travolgendo il nostro mondo visto che l'ambientazione moderna tirerà fuori alieni e corse contro il tempo da quella vittoriana della versione inglese. La versione Fox de La Guerra dei ...

Cast e personaggi di Caterina La Grande su Sky dal 1° novembre : Helen Mirren di nuovo sovrana : Debutta finalmente anche in Italia, dopo aver incantato la critica internazionale con la messa in onda nel Regno Unito, la serie tv Caterina La Grande su Sky: il period drama dedicato ad una delle figure più significative del 18° secolo, potente sovrana che ha saputo espandere come mai prima di allora i confini dell'impero russo, vede Helen Mirren nei panni della volitiva protagonista. La sua eleganza si sposa perfettamente con il ...

Cast e personaggi di Volevo Fare la Rockstar conquistano il prime time di Rai2 con Valentina Bellè e la sua Olivia : Cast e personaggi di Volevo Fare la Rockstar sono pronti a conquistare il prime time di Rai2 con Valentina Bellè pronta a calarsi nei panni di Olivia, la bella 27enne, costretta a rinunciare ai suoi sogni per affrontare gli ostacoli e le peripezie che la vita le ha messo davanti. Forse tutto è perduto? No e la fiction Rai è pronta a spiegarlo anche al pubblico e a chi si è trovato nella stessa situazione della dolce protagonista. Ad aprire ...

Cast e personaggi di Pose 2 su Netflix dal 30 ottobre - tornano gli anni ’90 fra voguing - sogni e HIV : La magia della ballroom culture newyorchese torna protagonista con Pose 2 su Netflix dal 30 ottobre. La dirompente carica emotiva del drama creato da Steven Canals, Ryan Murphy e Brad Falchuk si propaga nei dieci, nuovi episodi andati in onda su FX a partire dall'11 giugno e ora disponibili in streaming. La prima stagione, ambientata tra il 1987 e il 1988, ha osservato il sovrapporsi di svariati segmenti della vita e della società ...

Grey’s Anatomy 16 in Italia dal 28 ottobre - il lunedì raddoppia l’appuntamento in corsia : trama - Cast e personaggi : Se su La7 continua ad andare in onda la quindicesima stagione, su FoxLife arrivano gli episodi inediti della successiva: dal 28 ottobre va in onda Grey's Anatomy 16 in Italia, con un appuntamento a settimana ogni lunedì a breve distanza dalla messa in onda americana. La programmazione in anteprima assoluta Italiana sul canale 114 di Sky parte da lunedì 28 ottobre, con la première di stagione di Grey's Anatomy 16 dal titolo Nient'Altro a cui ...

Cast e personaggi de Il Metodo Kominsky 2 su Netflix - dal 25 ottobre la terza età torna più viva che mai : L'esilarante duo Sandy Kominsky-Norman Newlander sta per tornare. Il Metodo Kominsky 2 debutta su Netflix il 25 ottobre con otto nuovi episodi che promettono di conquistare i fan della comedy creata da Chuck Lorre. Nella prima stagione si osserva rinsaldarsi l'amicizia fra Sandy Kominsky, attore dalla carriera in declino ma apprezzato insegnante di recitazione a Hollywood, e Norman, potente produttore dal carattere schivo e sarCastico e dai ...

Cast e personaggi di The Resident 3 al via su FoxLife il 22 ottobre : anticipazioni dei primi episodi : Cast e personaggi di The Resident 3 sono pronti a debuttare su FoxLife proprio a partire da oggi, 22 ottobre, con i primi episodi. In molti attendono con ansia il ritorno del medical drama in casa Rai ma, al momento, saranno solo gli abbonati Sky a vedere, quasi in contemporanea con gli Usa, gli episodi della terza stagione della serie. Tutto è pronto per raccontare nuovi dettagli sul mondo marcio di parte della sanità americana che continua ad ...

Cast e personaggi di Watchmen al via su Sky Atlantic il 21 ottobre : anticipazioni e promo dei primi episodi : Cast e personaggi di Watchmen sono pronti a debuttare anche in Italia, nel prime time di Sky Atlantic proprio oggi, 21 ottobre, alle 21.10 con il primo episodio che ha già sconvolto e conquistato il pubblico americano. Dimenticate quello che sapete sulla graphic novel perché quello che prenderà vita questa sera sarà un ramo tutto nuovo di un alberto dalle radici ben piantate a terra e che sicuramente regalerà grandi soddisfazioni ai fan, anche ...

Cast e personaggi di Siren su Rai4 - dal 21 ottobre il fantasy dark sulle sirene : Continuano le prime tv di Rai4: dopo la conclusione di Pagan Peak, il thriller tedesco in stile True Detective trasmesso ogni domenica, arrivano Cast e personaggi di Siren su Rai4, nel palinsesto della prima serata del lunedì della rete. A partire dal 21 ottobre, ogni lunedì alle 21:10, Rai4 trasmetterà in prima visione la prima stagione di Siren, serie fantasy dal registro dark che traspone in epoca contemporanea, sullo sfondo della costa ...

Cast e personaggi di Living With Yourself su Netflix il 18 ottobre - Paul Rudd da Friends a un’insolita dark comedy : Il Cast e personaggi di Living With Yourself arrivano su Netflix il 18 ottobre con una dark comedy che esplora il tema del doppio. Creata e prodotta da Timothy Greenberg (già produttore esecutivo di The Daily Show With Jon Stewart), la serie è la nuova scommessa del colosso di streaming, che punta tutto sulla (duplice) simpatia di Paul Rudd. Cosa accade se, dopo esserci sottoposti a un comune trattamento di bellezza, ci risvegliassimo di ...

Cast e personaggi di Baby 2 su Netflix dal 18 ottobre - già ufficiale la terza stagione con Casting al via : Cast e personaggi di Baby 2 sono su Netflix da venerdì 18 ottobre con la seconda parte del teen drama ispirato alla vicenda di cronaca cosiddetta delle "Baby squillo" dei Parioli che invase le prime pagine dei quotidiani nel 2014, svelando una storia di abusi e degrado nel quartiere considerato più benestante della Capitale. La serie scritta dal collettivo di giovani scrittori GRAMS (composto da Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora ...

Cast e personaggi di Law & Order True Crime da oggi su Top Crime : tutto quello che c’è da sapere sul nuovo spin-off : spin-off ne abbiamo? Sicuramente sì ma i fan dell'universo di Law & Order saranno lieti di sapere che da oggi, 17 ottobre, Cast e personaggi di Law & Order True Crime debutteranno su Top Crime con la prima stagione. Come ogni serie antologica che si rispetti anche questa si porta dietro un sottotitolo che esplicita subito quale sarà l'argomento o, meglio, la storia che si evolverà in questa prima stagione ovvero quella dei fratelli ...

Cast e personaggi di Mr. Robot 4 su Premium Action e Infinity - il 15 ottobre al via l’ultima stagione : Rami Malek ha anticipato un finale grandioso per la serie di Sam Esmail. Per scoprire se la promessa sarà mantenuta basterà aspettare il 15 ottobre, data di debutto di Mr. Robot 4 su Premium Action (canale 125 di Sky) e Infinity (piattaforma streaming). L'ultima stagione parte con un episodio a settimana e appena nove giorni di stacco rispetto alla programmazione americana sulla rete USA. I 13 nuovi episodi vedranno impegnato Elliot ...

Cast e personaggi di El Camino – Il film di Breaking Bad - l’epopea di Jesse Pinkman inizia l’11 ottobre su Netflix : Il Cast e personaggi di El Camino - Il film di Breaking Bad debuttano oggi, 11 ottobre, sulla piattaforma Netflix. L'atteso lungometraggio arriva sei anni dopo la fine della serie cult creata da Vince Gilligan - che firma anche il sequel. Il titolo del film è un riferimento alla Chevrolet El Camino guidata dal personaggio di Jesse Pinkman nel finale dell'ultimo episodio di Breaking Bad. El Camino racconta infatti la sua fuga verso la libertà, ...