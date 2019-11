CASO BALOTELLI Ne uccide più il moralismo del razzismo | che c' è

“Il primo che andrebbe denunciato è il sindaco di Verona”. Il consigliere Pd Benini sul CASO Balotelli : “Alla fine questa mozione contro Mario Balotelli è talmente paradossale che credo che la voterò, chiedendo che il sindaco di Verona Federico Sboarina sia uno dei primi a essere indagati per diffamazione della città”. Federico Benini , capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Verona, è ancora incredulo per la mozione presentata da quattro suoi colleghi in Consiglio comunale: un testo in cui si chiede al ...

CASO BALOTELLI : il calcio italiano è razzista - basta far finta di niente. Il modello NBA la soluzione ad un problema imbarazzante : Il razzismo nel calcio italiano esiste, basta far finta di niente. Balotelli l’ultima vittima: il modello NBA mostra la via per debellare un problema che nel 2019 deve essere imbarazzante Mario Balotelli si assume il diritto di fermare una partita, prendere la palla in mano e scagliarla verso i tifosi del Verona con ampi gesti polemici. E no, questa volta non è una bravata di ‘Supermario’, ma un gesto da applausi. Il calcio italiano torna ...