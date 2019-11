Caos Napoli | sul mancato ritiro palla ai legali

Caos Napoli - ma il club conferma allenamento a porte aperte al San Paolo : Sono ore concitate quelle vissute dal Napoli e dai suoi tifosi, ma domani potranno rivedersi proprio al San Paolo, dopo il pareggio per 1-1 conquistato contro il Salisburgo nell'ultima uscita di...

Napoli nel Caos : ADL chiama Ancelotti - in arrivo la maxi multa per i calciatori : Sono ore frenetiche nel ritiro del Napoli dopo l'intensa e movimentata serata di ieri. Carlo Ancelotti ha lasciato il centro tecnico azzurro di Castel Volturno. L'allenatore...

Napoli – Caos all’interno della società : affidata ogni responsabilità ad Ancelotti - annunciato il silenzio stampa : Il Napoli in silenzio stampa: ogni responsabilità decisionale affidata a Carlo Ancelotti Caos all’interno della società del Napoli: il club ha sospeso il ritiro forzato, permettendo ai giocatori di lasciare Castel Volturno. Il Napoli ha annunciato, con un comunicato stampa ufficiale, che ogni resposanbilità decisionale adesso è affidata ad Ancelotti. Inoltre il club ha dichiarato anche il silenzio stampa Questo il comunicato del ...

Carlo Ancelotti - Caos Napoli. Voci dall'Argentina : "Dove andrà a gennaio". Ed è rivolta nello spogliatoio : caos al Napoli dopo il pareggio in Champions League contro il Salisburgo: i giocatori disertano il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis, mentre Voci dall'Argentina riferiscono di un Carlo Ancelotti vicino al passaggio al Boca Juniors a gennaio. Partiamo dal mister: Ancelotti aveva detto di no

Caos Napoli - la squadra non torna in ritiro : Si respira una forte aria di tensione nel Napoli. Dopo il pareggio di ieri sera contro il Salisburgo, il mister Ancelotti non si presentato al consueto incontro con i giornalisti. La stessa decisione è stata presa anche dall'attaccante azzurro Fernando Llorente e dal presidente Aurelio De Laurentiis, uscito dallo stadio 20 minuti prima dell'allenatore. Inoltre, il pullman che avrebbe dovuto riportare la squadra in ritiro a Castel Volturno è ...

Champions League - Caos in casa Inter e Napoli : Conte attacca il mercato e la società - Ancelotti e i giocatori disertano il ritiro : Ammutinamenti, frecciate, polemiche: un martedì esplosivo quello che ha visto protagoniste Inter e Napoli in Champions. Da un lato Antonio Conte che attacca frontalmente la società dopo la sconfitta col Borussia Dortmund, dall’altro Carlo Ancelotti e il Napoli che violano le disposizioni di Aurelio De Laurentiis mandando in ritiro un pullman vuoto e avviando così un ammutinamento senza precedenti. Ricomponibile, per quanto rumorosa, la ...

Napoli - scoppia il Caos : rivolta dei calciatori contro De Laurentiis : Napoli, scoppia il caos nello spogliatoio: ecco cosa sta succedendo Napoli caos spogliatoio| Inizia a delinearsi lo scenario che ha portato nella serata di ieri i giocatori del Napoli a interrompere in maniera autonoma il ritiro imposto dal patron ADL. Sui social il giornalista de Il Roma Giovanni Scuotto ha svelato un retroscena che spiegherebbe il motivo della rivolta dei giocatori. Queste le sue parole rilasciate su Twitter. “I ...

A Napoli è traffico Caos : chiuso anche il sottopasso Claudio a Fuorigrotta - guasto l'impianto di illuminazione : traffico in tilt in tutta la città, maxi ingorghi dal centro alla periferia. Ai lavori al manto stradale, ed ai cantieri aperti, con i restringimenti di via Marina si è aggiunto il...

Whirlpool - blitz operai all'aeroporto di Capodichino : è il Caos a Napoli : Circa 300 lavoratori della Whirlpool di Napoli sono entrati nell'aeroporto di Capodichino per protestare l'annunciato stop alle attività produttive dall'1 novembre. I lavoratori...

Italia 5 stelle - Beppe Grillo apre il suo intervento a Napoli truccato da Joker : “Non faccio piani - sono il Caos” : Un Beppe Grillo in veste da Joker ha aperto il suo intervento dal palco di Italia 5 stelle, nell’Arena Flegrea a Napoli. Introdotto all’attore Patrizio Rispo, Beppe Grillo è apparso prima in un video proiettato sul maxischermo. “Non vengo altrimenti mi chiedete che piani ho – ha detto Grillo – ma io non ho piani, voi ne avete a centinaia. Pensate a modificare il clima mentre quattro miliardi e mezzo di asiatici ...

Napoli - dove sei? Così c'è solo Caos e non c'è futuro : Prima della sfida stellare Inter-Juve, con il sorpasso dei bianconeri al primo posto deciso dalla prodezza di Higuain e dall'ottima impostazione di Sarri, c'è stato un penoso...

Napoli - il concorsone finisce nel Caos : cancelli chiusi e proteste dei candidati : Si chiude il concorsone della Regione e si chiudono anche i cancelli della Mostra d?Oltremare. Ma allo scoccare delle 9. Per questo motivo decine di candidati stanno protestando davanti ai...

Napoli - comitiva di ragazzine tenta di linciare 17enne : Caos e paura al Vomero : Prima le minacce, poi l?inseguimento a piedi nel cuore del Vomero. In venti, forse addirittura in trenta contro uno. Cronache dalle serate di ordinaria follia giovanile. L?ultimo...