Campidoglio | per case popolari più risorse per manutenzione

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Roma – Il Comune di Roma ha speso negli ultimi due anni oltre 4 milioni di euro per laordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Solo grazie alla sottoscrizione dei contratti con le aziende si è potuto dare corso agli interventi attesi da anni. Nel X municipio a Ostia, in particolare in via Vasco de Gama e zone limitrofe, sono stati eseguiti nelle settimane scorse diversi interventi dopo la caduta di parte dell’intonaco delle facciate. Nello stesso municipio, per alcuni immobili di proprietà privata adibiti ad alloggi ERP dalle precedenti amministrazioni, sono in essere contenziosi per i mancati lavori, dovuti direttamente dalla proprietà. Per gli interventi instraordinaria, invece, il Dipartimento Simu esegue lavori su immobili che hanno subito gravi danni strutturali: due di questi sono in via Sebastiano Satta e via Costantino, nel IV ...

