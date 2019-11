Cambiamo! | sabato 9 conferenza presentazione Comitato Promotore Provincia Roma

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 6 novembre 2019)9 novembre si terrà ladeldelladidi ‘’, alla cuistampa interverranno Palozzi, Ciacciarelli, Abruzzese e Giordani: E’ tutto pronto per lastampa dideldelladidi “” che si terrà9 novembre, a partire dalle ore 11 presso l’hotel “Simon” in via Calvi 9, a Pomezia. All’evento parteciperanno cittadini, attivisti, amministratori ed esponenti locali e saranno presenti Adriano Palozzi, consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori nazionali di “Cambiamo”, Pasquale Ciacciarelli, consigliere regionale del Lazio, Mario Abbruzzese, ex presidente del Consiglio regionale del Lazio e attuale responsabile regionale del“Cambiamo” Lazio, e Massimiliano Giordani, ...

