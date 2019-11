Calciomercato Juventus | Cuadrado potrebbe rinnovare per due o tre anni RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Nellache sta raccogliendo importanti risultati in Serie A ed in Champions League, alcuni giocatori stanno brillando più degli altri. Pjanic ad esempio, rispetto allo scorso anno, sembra aver fatto quel definitivo salto di qualità, merito sicuramente del gioco offensivo promosso da Maurizio Sarri. Altra riscoperta è Higuain, ritornato in bianconero con la volontà di dimostrare tutto il suo valore. Il giocatore che però sembra aver sorpreso più degli altri è il colombiano, non tanto per le sue qualità fisiche e tecniche, ma per la capacità di essersi saputo adattare in un ruolo non suo come quello di terzino destro. Il tecnico toscano riesce con difficoltà a rinunciare al colombiano, spesso fra i migliori in campo., come Matuidi, ha il contratto in scadenza a giugno 2020, ma laha tutta l'intenzione dil'intesa contrattuale perché vuole ...

GoalItalia : La Juventus studia il prossimo colpo: occhi in casa Tottenham, oltre ad Eriksen piace anche Son ???? - ItaSportPress : Il Manchester United pronto a beffare la Juventus: maxi-offerta per Havertz - - calciomercato_m : CHAMPIONS - Lokomotiv-Juventus, le formazioni ufficiali: Higuain in coppia con Ronaldo -