Calabria non è sinonimo di malasanità | la bellissima storia di una bimba salvata nel

Oliverio non si arrende e in Calabria c'è già aria di un nuovo pasticcio : I presupposti di un nuovo pasticcio ci sono già tutti. Il Pd ha posto il veto, lo ha accomodato fuori dalla porta. Proprio così. E lui ha già preparato i manifesti e da domani girerà palmo a palmo la Calabria. Eccolo Mario Oliverio, governatore uscente, materializzarsi alla sua Leopolda. “Ma guai a chiamarla così”, sussurrano dalla sua cerchia stretta. Eccolo, dicevamo, presentarsi in questo ...

Calabria : Guglielmelli (Pd) - ‘dibattito legittimo - Oddati non ignori richieste’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “è grave che Oddati volutamente riduca un documento approvato,con votazione formale, dal massimo organismo di direzione politica della Federazione provinciale del PD di Cosenza, ad una individuale presa di posizione del sottoscritto. è evidente che il suo è un tentativo non solo di minimizzare ma di soffocare ed abiurare un pronunciamento di un organismo legittimamente eletto dal congresso provinciale ...

Il Pd molla ufficialmente Mario Oliverio : "Non sarà lui il candidato in Calabria" : “Lo scorso 7 agosto il commissario del Partito democratico calabrese ha convocato una riunione di tutti gli eletti (parlamentari, consiglieri regionali, il presidente della provincia di Cosenza, il sindaco di Reggio Calabria) e dei cinque segretari di federazione. In quella riunione, introdotta da Stefano Graziano e conclusa da me a nome dell’intera segreteria nazionale, abbiamo formalmente comunicato al presidente Oliverio e a tutti ...

Regionali - M5S da solo in Emilia Romagna e Calabria : non sarà riproposta alleanza con il PD : Luigi Di Maio ieri ha avuto una serata molto impegnativa. Dopo la sconfitta in Umbria urgeva trovare subito una soluzione per le prossime Regionali, quelle in Emilia Romagna e Calabria. E la decisione sembra essere stata presa: il MoVimento 5 Stelle correrà da solo. O meglio, potrebbe allearsi con qualche lista civica, ma non con il PD.Dopo la riunione al Senato con gli eletti dell'Emilia Romagna, Di Maio ieri sera ai giornalisti ha detto ...

Calabria - l’affare con le cozze (andato male) tra il mafioso di Taranto e la famiglia di Gattuso. “Il socio era mio padre - non c’entravo nulla” : Doveva essere un progetto che aiutasse l’economia della Calabria. Invece a distanza di ben 13 anni lo stabilimento di depurazione e vendita di prodotti ittici che la famiglia di Rino Gattuso aveva aperto a Corigliano Calabro si è trasformato in una rogna. Nessun guaio giudiziario, ma certamente una storia che colpisce l’immagine dell’ex calciatore del Milan. Compagno di avventura del padre di Ringhio, Francesco Gattuso, era infatti Giuseppe ...

Forte scossa in Calabria - esperto : “Si deve pensare al terremoto quando non c’è” : Non ci sono segnalazioni di danni dopo la Forte scossa di terremoto magnitudo 4.4 di questa mattina, con epicentro al largo della costa tirrenica della Calabria. “Facciamo un monitoraggio continuo sul territorio e abbiamo già sentito tutti i sindaci della fascia tirrenica cosentina – ha dichiarato all’Agi Michele Folino Gallo, che guida l’Unita’ operativa “Gestione dei Rischi Naturali e Antropici” della ...

Calabria - scossa di terremoto all'alba : "Non ci sono danni" : Luca Sablone Poco dopo anche una seconda scossa, più lieve: arrivano rassicurazioni della protezione civile. Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Sapri-Paola Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato questa mattina alle ore 6.31 nel Mare Tirreno, al largo di Scalea, con epicentro localizzato ad una profondità di 11 chilometri. Il sisma in Calabria non avrebbe provocato alcun danno: lo si evince dai primi ...

Whirlpool - parte il boicottaggio. E in Calabria spunta il cartello solidale : «Non vendiamo i loro prodotti» : Una campagna per chiedere ai consumatori di «Non comprare Whirlpool». In altre parole una «campagna di boicottaggio, perché è questo il linguaggio che capiscono le...

Calabria : Napoli (Fi) - ‘non siamo costola di Lega’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “Mario Occhiuto non è soltanto il candidato di Forza Italia alla carica di governatore in Calabria. è anche il sindaco di Cosenza al suo secondo mandato, rieletto con oltre il 60% dei voti. Ha cambiato il volto della sua città, non solo quello urbanistico, ma anche sul piano della vivibilità e della qualità dei servizi. La sua candidatura alla Regione diventa quasi uno sviluppo naturale per un ...

Calabria - Forza Italia : “Il centrodestra candida Occhiuto”. Lega : “Non lo sosteniamo - meglio persone senza problemi con la giustizia” : Forza Italia annuncia che in Calabria il candidato a presidente della Regione sarà Mario Occhiuto. E il centrodestra si spacca. È avvenuto tutto in poche ore. A dare il via alle polemiche è stato il coordinamento nazionale del partito di Berlusconi, composto da Antonio Tajani, Annamaria Bernini, Mariastella Gelmini e Sestino Giacomini, che ha ufficializzato il nome del sindaco di Cosenza con un comunicato stampa, accogliendo la indicazioni del ...

Calabria : Lega non sosterrà Occhiuto : Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "La Lega ha già dichiarato che non sosterrà Mario Occhiuto, ci sono tante donne e tanti uomini calabresi (senza problemi con la giustizia) che possono rappresentare meglio il futuro di questa splendida terra dopo i disastri del Pd. La Calabria deve guardare al futuro non