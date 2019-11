Calabria | migranti arrivano con un veliero e si spacciano per turisti Arrestati

Reggio Calabria - due migranti si fingono turisti dopo l'approdo in barca a vela : Aurora Vigne Si tratta di due iraniani di 37 e 20 anni, trovati in possesso di documenti falsi. I due erano tra i 50 migranti sbarcati ieri notte a Ferruzzano (Reggio Calabria) Due migranti sono finti turisti dopo essere sbarcati ieri notte a Ferruzzano. In totale, sono cinquanta i migranti arrivati sulle coste del piccolo comune italiano di 785 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria. Tra loro, due iraniani di 37 e 20 ...

Altri 46 migranti in Calabria. È il quinto sbarco in 10 giorni : Pietro Bellantoni Intercettato un veliero al largo di Roccella Jonica. A bordo una donna e due minori. Ieri confermato l'arresto di due scafisti Sbarchi senza fine in Calabria. Stanotte un veliero con a bordo 46 migranti è stato intercettato davanti alle coste della Locride. Si tratta del quinto sbarco avvenuto nella stessa zona nel giro degli ultimi 10 giorni. La barca, lunga una quindicina di metri, è stata individuata da una ...

Migranti - altri due sbarchi nella notte fra Calabria e Salento : Questa notte circa 50 Migranti sono sbarcati nel Salento: la loro imbarcazione è stata intercettata dalla Guardia di finanza e scortata al porto. A bordo anche 19 minori non accompagnati e due ucraini, che gli inquirenti ritengono essere dei trafficanti. Poco prima dell'alba un'altra imbarcazione con a bordo 64 naufraghi è stata soccorsa da due motovedette della Guardia costiera.Continua a leggere

Migranti - barcone con 64 a bordo si incaglia al largo della Calabria : Soccorsi e portati in un centro di prima accoglienza, tra loro ci sono anche donne e bambini. Nella notte altri 50 sbarcati in Salento: tutti uomini, afgani e pachistani, 19 under 18

Altri due sbarchi in Calabria : soccorsi 108 migranti : Pietro Bellantoni I migranti arrivati a Roccella Jonica Sono arrivati a bordo di due diverse imbarcazioni. Tra loro anche donne e bambini Gli sbarchi non si fermano. Questa notte, in Calabria, sono arrivati 108 migranti a bordo di due diverse imbarcazioni. La zona interessata è la Locride, sulla fascia jonica. Gli sbarchi sono avvenuti di notte. Il primo poco dopo mezzanotte, quando la Guardia Costiera ha avvistato una barca a vela ...

Calabria - Lampedusa : giunti 122 migranti : 11.25 Una barca a vela, con a bordo 69 persone, è approdata sul litorale di Sellia Marina,centro dello Ionio catanzarese. A bordo uomini di nazionalità pachistana. In corso le operazioni di identificazione.Sul posto presenti le forze dell'ordine e personale medico. Intanto a Lampedusa,nella notte, giunti 53 tunisini in tre diversi sbarchi.Portati all'hotspot, si è arrivati a 301presenze a fronte di una capienza massima prevista per 95 ...

Nuovo sbarco di migranti in Calabria - in 58 arrivano su una barca a vela : Proseguono gli sbarchi dei migranti lungo le coste italiane. A Crotone in Calabria sono arrivate nella notte cinquantotto persone di nazionalità pakistana che dopo essere state soccorse su una barca vela sono state accompagnate nel porto della città pitagorica da una unità navale della guardia di finanza della sezione navale di Vibo Valenzia. Dopo le operazioni di sbarco, la Croce Rossa si è occupata di trasferire nell'Hub ...

Migranti - sbarchi Lampedusa e Calabria : 11.02 Ancora mini sbarchi di Migranti. Nella notte 92 persone a bordo di una imbarcazione di legno, provenienti da Mali Costa D'Avorio,Senegal, Gambia e Tunisia,sono stati soccorsi da Guardia di Finanza e Guardia costiera e trasferiti nell'hotspot di contrada Imbriacola, a Lampedusa. Altri 16 sono arrivati su un barchino direttamente a terra. Anche nel Reggino, a Roccella Jonica, nella notte sono sbarcati 44 Migranti soccorsi al largo dalla ...

Migranti - ancora sbarchi nella notte : 108 arrivati a Lampedusa - altri 41 in Calabria : Continuano gli sbarchi autonomi nelle ultime ore: a Lampedusa sono arrivate due imbarcazioni nella notte, con a bordo, in totale, 108 Migranti. Un altro sbarco è avvenuto in Calabria: 41 persone sono arrivate a bordo di una barca a vela. Intanto la Ocean Viking, con 182 persone, chiede di poter approdare in un porto sicuro.Continua a leggere

Nuovi sbarchi a Lampedusa : 108 migranti - hotspot al collasso | Altri 41 in Calabria : Nel centro accoglienza dell'isola si trovano circa 300 persone, a fronte di una capienza massima di un centinaio di ospiti