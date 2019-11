Cagliari | incidente in moto nella notte | morto 29enne | ferito il passeggero di 18 anni

Incidente a Cagliari - fuori strada con l’auto mentre va a lavoro : Nicola muore a 45 anni : Drammatico Incidente all'alba di questa mattina, mercoledì 21 agosto, sulla strada provinciale 2 in Sardegna, nel territorio della provincia di Cagliari. Un uomo di 45 anni, Nicola Pusceddu, originario di Uta, è morto dopo aver perso improvvisamente il controllo della propria auto mentre andava a lavoro. Per cause ancora in via di accertamento la vettura è uscita dalla carreggiata ed è rotolata più volte finendo in un terreno vicino. Per il ...