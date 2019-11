Caffeina Christmas Village | il più bel Natale d’Italia è a Sutri

Caffeina Christmas Village 2019 Sutri - pronti alla magia : Non ci potevano credere gli elfi, le fate e le renne: gli aiutanti di Babbo Natale furono stupiti quando il vecchio del Nord disse che aveva trovato la casa perfetta per costruire la propria base per il Natale 2019. “Le bambine e i bambini potranno venirmi a trovare al Caffeina Christmas Village 2019 – ha detto Santa Claus – in una piazza splendida da cui si vede un panorama incantevole: volando con la slitta ho scelto uno spazio ...