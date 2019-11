Buono sconto Samsung per i problemi tecnici della promo decennale | come richiederlo

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Lo scorso 30 ottobre abbiamo assistito alla seconda ondatazionale (lanciata in occasione delserie Galaxy) valida per l'acquisto di unGalaxy a prezzo scontato, che, anche in quella circostanza, ha visto il sopraggiungere diche hanno impedito la chiusuratransazione ad alcuni utenti. L'azienda sudcoreana ha voluto scusarsi per l'accaduto con i clienti impattati, mettendo a loro disposizione undi cui usufruire sul portale '.com'.riportato da 'DDay.it', gli utenti avranno tempo fino all'8 novembre 2019 per finalizzare l'acquisto. Se anche voi avevate inserito un prodotto in carrello, senza poi riuscire ad effettuare il pagamento, sappiate avrete diritto al, tale da permettervi di acquistare ilGalaxy desiderato pressoché allo stesso prezzo che avreste corrisposto qualche giorno fa, ...

