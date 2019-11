Brindisi | bomba d' aereo del 1941 in piena città | allo studio piano di evacuazione

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Continua a far parlare ancora di sé l'ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale che nei giorni scorsi è stato scoperto a, precisamente presso l'area parcheggio del cinema Multisala Andromeda. Secondo gli esperti di storia locale si tratta di un ordigno risalente ale sganciato dagli aerei inglesi della Raf, che nella notte tra il 7 e l'8 novembre di quell'annordarono il territorio cittadino, causando molte vittime. Lunedì scorso c'è stato un sopralluogo delle autorità, in particolare proprio dell'Esercito Italiano: i militari hanno constatato che il residuato si trova in una posizione molto delicata, e che la ruspa che stava scavando in quel punto avrebbe colpito accidentalmente l'innesco. In questo periodo infatti, il cinema in questione è oggetto di lavori di ampliamento delle sale e proprio durante lo scavo delle fondamenta per uno di questi edifici ...

