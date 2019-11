Brindisi-Besiktas | Champions League basket oggi | orario d’inizio | tv e streaming

Fonte : oasport

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Torna in campo stasera, inball, l’Happy Casa, reduce da una bella vittoria in campionato contro la Reyer Venezia. Il sodalizio pugliese, in Serie A, ha iniziato nel migliore dei modi e, al momento, si trova al secondo posto in classifica con 10 punti. Diverso, invece, il discorso in Europa, ove i ragazzi di coach Vitucci hanno perso due dei primi tre incontri. Fondamentale, dunque, vincere in casa. L’avversario è unin crisi d’indentità, reduce da quattro KO consecutivi. Al momento i turchi, inball, hanno un record speculare a quello deini, 1-2, per cui chi uscirà sconfitto da questo match rischia di vedere il passaggio alla prossima fase abbastanza compromesso. La palla a due è in programma per le ore 20.30 e sarà possibile seguire la partita del PalaPentassuglia in direttasu ...

