Brexit | Bercow | «Stare da soli danneggia il Regno Unito»

Bye bye Bercow : lascia il grande nemico di Brexit : Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, lascia la carica dopo dieci anni. È stato eletto per la prima volta nel 2009. Durante il referendum del 2016 per decidere se uscire dalla Ue, si era schierato per rimanere

Brexit - Bercow : “Camera dei Comuni non voterà l’accordo”. Altro stop di Westminster per Boris Johnson : La Camera dei Comuni non voterà lunedì sull’accordo raggiunto tra il governo di Boris Johnson e i negoziatori di Bruxelles sulla Brexit. Lo ha annunciato lo speaker dell’Aula di Westminster, John Bercow, che ha respinto la mozione presentata dall’esecutivo Tory. Il motivo, ha spiegato Bercow, è che l’istanza non può essere riproposta nella stessa forma di sabato quando, dopo l’approvazione dell’emendamento ...

Johnson chiede di rimettere ai voti oggi l’accordo sulla Brexit ma Bercow respinge : BoJo non si arrende ma a Londra i parlamentari di dimostrano irremovibili. Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow,

Bercow : Brexit solo se con ok Parlamento : 2.12 Lo speaker della Camera dei Comuni,John Bercow, si è impegnato ad impedire al premier britannico Johnson di violare la legge sulla Brexit affermando che l'unica via verso il divorzio del Paese dall'Ue sarà quella "approvata esplici- Parlando alla conferenza annuale del centro ricerche Binghama Londra,Bercow ha messo in guardia Johnson affermando di essere pronto ad autorizzare quella che ha definito una "ulteriore creatività ...

Brexit - lo speaker Bercow fa un passo indietro : dimissioni il 31 ottobre : Lo speaker della Camera dei Comuni, diventato famoso in tutto il mondo per i suoi «ordeeeer!» durante i dibattiti più concitati, ha annunciato che si dimetterà dal suo ruolo alla fine del mese prossimo. In caso di elezioni anticipate, il suo mandato potrebbe scadere oggi