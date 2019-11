BORSA ITALIANA OGGI Piazza Affari guarda ai 23 500 punti | 6 novembre 2019

Fonte : ilsussidiario

(Di mercoledì 6 novembre 2019)news.punta a quota 23.500. Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione in giornata

webmagazine24 : Borsa Italiana oggi 05 novembre ... - Ultron65 : RT @AndrAll84: #Fca Ovviamente CDA a maggioranza francese. Gli Elkann sono riusciti a smantellare egregiamente l'industria dell'automobile… - costa577 : Fincantieri, Fca e Borsa italiana. Cosa c'è dietro le mire francesi sull'Italia - -