Borgonzoni favorita per le elezioni in Emilia | ma non per il padre | Voterò

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Lucia, la candidata leghista alla presidenza dell’-Romagna, è in testa ai sondaggi per leregionali che si terranno il 26 gennaio 2020. Ma la candidata del centro-destra non potrà contare sul voto delGiambattista. Sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, il genitore dellaha già annunciato le sue intenzioni di voto:“Auguro ogni bene a Lucia, ma voterò Bonaccini, è stato un ottimo presidente. È un fatto culturale, non dobbiamo avere le stesse opinioni”.

