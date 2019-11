Bordoni-Calzetta | siamo fermi nel periodo delle proroghe | riqualificazioni bloccate

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Roma – Arrivano le parole di Davide, coordinatore romano di Forza Italia, e Pasquale, già ex presidente Municipio IX, in merito alla riqualificazione di alcune aree della città ferme da tempo: Attraverso la rigenerazione si vuole dare un nuovo impulso allo sviluppo pensando alla riqualificazioneCittà.invece nella stagione, dei rimandi e dell’immobilismo: nessun piano e nessun incentivo concreto dalla sindaca Raggi, tutto fermo da tre anni. Così il consigliere Davide, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, è intervenendo al convegno “La nuova periferia di Roma, tra rigenerazione, sostenibilità e sviluppo”. Una grandissima manifestazione – aggiunge l’ex presidente del IX Municipio Pasquale; non soltanto per la presenza al convegno di tanti Consorzi coi loro presidenti; e anche per i molti imprenditori che hanno ...