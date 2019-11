BMW X5 - Al volante dell' ibrida xDrive45e

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 7 novembre 2019) Per la nuova versionea BMW X5 a Monaco hanno pensato di rimescolare non poco le carte. Abbandonato il quattro cilindri, dentro al cofano torna pulsare il classico sei in linea di tre litri di cilindrata ottimizzato per colloquiare al meglio con lunità elettrica. Sullacrescono i cavalli termici, ora sono 286, che si abbinano ai 113 del motore elettrico per un output complessivo del sistema pari a 394 cavalli e 600 Nm di coppia. Di conseguenza è stata aumentata anche la capacitàa batteria (agli ioni di litio, tensione 354 Volt) che ora è di 24 kWh. In sostanza tutta unaltra automobile rispetto alla precedente, una vera cruiser di lusso capace di prestazioni importanti - secondo la Casa è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi ed è accreditata di una velocità massima di 235 km/h - con consumi di benzina ed emissioni particolarmente contenuti. ...

