Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Costerà 95.000 euro e sarà venduta solo in tinta Misano Blue. ParliamoBMW M2 CS, attesissima versione a tiratura limitataM2 che conclude l'duecon un allestimento dedicato agli appassionatiguida più pura. 450 CV e il cambio manuale. La ricetta è quella delle versioni CSM3 eM4, con soluzioni tecniche mirate all'incremento delle prestazioni, ma la M2 si spinge oltre con alcune scelte specifiche. La BMW ha infatti portato il sei cilindri 3.0 biturbo a quota 450 CV e 550 Nm con la coppia massima disponibile da 2.350 a 5.500 giri/min, gli stessi valoriM4 Competition. Per la prima volta su una CS di nuova generazione è previsto di serie un cambio manuale, più lento ma sicuramente apprezzato da una fettaclientela. 280 km/h di punta massima. La M2 CS può toccare i 100 km/h da fermo in quattro secondi netti con ...

dinoadduci : BMW M2 CS - 450 CV per l'ultima evoluzione della due porte - quattroruote : 450 CV, componenti di carbonio e meccanica derivata dalla #M4 Competition: ecco tutti i dettagli della nuova #BMW… - markus_auto : BMW M2 CS, 450 CV di puro godimento ... -