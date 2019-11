Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : Reyer Venezia travolta sul campo del Nadezhda. Lagunari mai in partita : Pomeriggio da incubo per la Reyer Venezia in Russia, sul campo del Nedezhda, nella quarta partita della fase a gironi di Eurolega femminile 2019-2020. Le amaranto sono state letteralmente travolte dal sodalizio di Orenburg, che ha dominato l’incontro, sostanzialmente, dall’inizio alla fine. Partenza subito in salita per Venezia, che vede il Nadezhda scappare già a metà primo quarto. Yvonne Turner è ovunque in entrambe le metà campo e ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : le convocate dell’Italia contro la Danimarca e la Repubblica Ceca : Torna protagonista la Nazionale italiana di Basket femminile per le Qualificazioni agli Europei 2021, la cui fase finale si terrà in Francia e in Spagna. La selezione guidata da Andrea Capobianco affronterà i primi due appuntamenti di questo percorso continentale: giovedì 14 novembre al PalaPirastu di Cagliari (ore 20.30) vi sarà il match contro la Repubblica Ceca, mentre domenica 17 sarà la volta dell’incontro con la Danimarca, ...

Basket femminile - le migliori italiane della 5a giornata di Serie A1. Crudo e Consolini sugli scudi - molto bene anche Kacerik e Baldelli : Al termine della quinta giornata di Serie A1, che vede la coppia Ragusa-Venezia in testa e la sola Battipaglia ancora a quota zero vittorie, c’è un gruppo italiano un po’ particolare e variegato che si è fatto notare lungo le sette partite giocate. Andiamo a scoprire con precisione nomi, numeri e fatti. Classe ’95, da questa stagione al Geas Sesto San Giovanni, Sara Crudo sta ritrovando un’ottima fiducia dopo esser stata molto ...

Basket femminile : respinto il ricorso di Torino sul caso della gravidanza di Alexis Jennings. La società : “Faremo ancora ricorso” : Un caso particolare ha scosso di recente il mondo del Basket femminile. La tematica, per sua natura, non è neanche infrequente: un’atleta che resta incinta. In questo caso, si tratta di colei che era stata originariamente scelta come centro titolare dell’Iren Fixi Torino, Alexis Jennings. Torino ha cercato di muoversi per trovare una sostituta, ma la FIP ha bloccato tutti i progetti di mercato, poiché a suo dire la società aveva già ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : i risultati della 5^ giornata. Venezia batte San Martino di Lupari - Ragusa fa suo il derby : Si sono disputate nel pomeriggio cinque delle sette partite in programma per la quinta giornata della Serie A1 di Basket femminile. Dopo aver assistito, nella serata di ieri, alla prima vittoria stagionale di Costa Masnaga, oggi gli occhi erano puntati in particolare sul derby veneto tra Umana Reyer Venezia e San Martino di Lupari, sfida tra due delle tre squadre ancora a punteggio pieno. A spuntarla sono state le Veneziane ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 - 5a giornata : Costa Masnaga piazza sorpresa e prima vittoria - Broni sconfitta in volata : prima vittoria in Serie A1 per la Limonta Sport Costa Masnaga per quanto riguarda questa stagione, e giunge anche in una maniera che, se non è rocambolesca, perlomeno ha del romanzesco. Nell’impianto di Via Verdi, la squadra di coach Seletti batte per 73-67 la Della Fiore Broni, grazie a una gran prova di Jori Davis (19 punti) e del trio formato da Valentina Baldelli, Reyna Lee Frost e Elisabeth Pavel, tutte a quota 14 (con Frost che ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : sfida in alta quota - in programma nella 5a giornata - tra Venezia e San Martino di Lupari : Inizia domani (sabato 2 novembre), con un anticipo che si svolgerà alle 21.00, la 5a giornata di Serie A 2019-2020 di Basket femminile. Ad aprire le danze sarà il match tra Limonta Sport Costa Masnaga e Della Fiore Broni. Le padrone di casa, fanalino di coda a quota zero punti, cercano il primo successo stagionale contro un team che, invece, è stato capace di centrare già due vittorie. Cinque, invece, le partite che si terranno ...

Basket 3×3 – La Nazionale Open Femminile ammessa ai due tornei di Qualificazione Olimpica : 3×3. La Nazionale Open Femminile ammessa ai due tornei di Qualificazione Olimpica per i Giochi di Tokyo 2020. A Utsunomiya (Giappone) rese note le prime otto nazionali ammesse direttamente ai Giochi e la composizione dei due tornei di Qualificazione La Nazionale 3×3 Open Femminile parteciperà in base al ranking, dal 18 al 22 marzo 2020 in India, al FIBA 3×3 Olympic Qualifying Tournament, torneo di Qualificazione ai Giochi di ...

Basket 3×3 - le qualificate a Tokyo 2020 e la composizione dei Preolimpici! Doppia chance per l’Italia femminile - già fuori gli uomini : La corsa verso Tokyo 2020 per il Basket 3×3 è cominciata pochi minuti fa, con l’annuncio delle prime quattro squadre automaticamente qualificate per gli uomini e per le donne, oltre che di quelle partecipanti ai tornei Preolimpici che si terranno a marzo e ad aprile. Per gli uomini, le quattro direttamente qualificate alle Olimpiadi sono Serbia, Russia, Cina e Giappone, mentre per le donne lo sono Russia, Cina, Mongolia e Romania. Il ...

