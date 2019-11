Basket | EuroCup 2019-2020 | Brescia lotta | ma cede nel finale in casa dello Unics Kazan

LIVE Kazan-Brescia - EuroCup Basket in DIRETTA : 77-63 - McCollum e Smith trascinano lo Unics alla vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Terza sconfitta in campo europeo per Brescia, mentre lo Unics Kazan certifica il suo primo posto. FINISCE QUI! Vince lo Unics Kazan per 77-63. Purtroppo Brescia cede nel finale dopo essere stata in equilibrio per almeno 35 minuti. Erick McCollum è il migliore con 20 punti, ma i russi hanno anche 19 punti da Smith. alla Germani non ...

LIVE Kazan-Brescia - EuroCup Basket in DIRETTA : Unics in fuga a cinque minuti dalla fine (67-56) : 70-58 Tripla pesantissima di Smith. 67-58 Arresto e tiro dalla lunetta di Sacchetti. 67-56 Ancora Klimenko domina sotto canestro. cinque minuti alla fine e timeout per Esposito. 65-53 Due liberi di Klimenko. 63-53 Klimenko appoggia al ferro il +10. Allungo dello Unics forse decisivo. 61-52 Morgan lavora bene in post. +9 Unics. 59-52 Klimenko mette dentro il libero. Fallo tecnico per flopping a ...

LIVE Kazan-Brescia - EuroCup Basket in DIRETTA : McCollum trascina lo Unics a fine terzo quarto (59-51) : FINISCE IL terzo quarto! Brescia sotto di otto e che ha provato a resistere allo show di McCollum, che sta avviando la fuga dello Unics. 59-51 INCREDIBILE McCollum! Canestro assurdo in penetrazione sulla sirena. 57-51 Fondamentale tripla di Sacchetti. 24 secondi alla fine. 57-48 McCollum completa il gioco da quattro punti. 56-48 PAZZESCO McCollum! Tripla segnata e c'è anche il fallo di ...

LIVE Kazan-Brescia - EuroCup Basket in DIRETTA : vantaggio dello Unics a metà terzo quarto (50-44) : 52-46 Gancio di Horton che cancella lo zero degli ultimi minuti di Brescia. 52-44 Due liberi di McCollum che firma il +8 russo. 50-44 Tyus strappa il rimbalzo offensivo e trova il +6. Cinque minuti a fine terzo quarto. 48-44 Fantastico canestro di McCollum in contropiede. 46-44 Piazzato dall'angolo di Tyus. 44-44 SUBITO LANSDOWNE! Tripla del pareggio. Sette minuti a fine terzo ...

LIVE Kazan-Brescia - EuroCup Basket in DIRETTA : vantaggio dello Unics all'intervallo (37-34) : FINISCE IL SECONDO QUARTO! Brescia resta a contatto con lo Unics. Solo tre punti si svantaggio per la squadra di Esposito, che ha avuto un grande contributo da Luca Vitali (13 punti). Tre errori consecutivi in attacco dello Unics. Ultimo possesso per Brescia. 37-34 Tripla di Smith. Timeout per lo Unics. 34-34 Cain con il gancio che muove solo la retina. Un minuto e mezzo ...

LIVE Kazan-Brescia - EuroCup Basket in DIRETTA : vantaggio dello Unics a metà secondo quarto (30-28) : 37-34 Tripla di Smith. Timeout per lo Unics. 34-34 Cain con il gancio che muove solo la retina. Un minuto e mezzo all'intervallo. 34-32 Penetrazione vincente di McCollum. 32-32 Ancora un arresto e tiro di Vitali. 30-30 Piazzato dall'angolo di Moss. 30-28 Appoggio al vetro di Zerini. Cinque minuti all'intervallo. 30-26 Altra tripla di Smith ed Esposito chiama timeout. 27-26 ...

LIVE Kazan-Brescia - EuroCup Basket in DIRETTA : Leonessa sotto di un punto a fine primo quarto (20-19) : 30-26 Altra tripla di Smith ed Esposito chiama timeout. 27-26 Smith risponde subito dall'arco. 24-26 TRIPLA DI VITALI! Che inizio per il play azzurro. 24-23 Due liberi di Morgan. 22-23 Bella penetrazione di Guariglia, che firma i suoi primi due punti. 22-21 Smith con l'arresto e tiro. 20-21 Warner firma il primo vantaggio di Brescia nella partita. FINISCE IL primo quarto! Un ottima ...

LIVE Kazan-Brescia - EuroCup Basket in DIRETTA : vantaggio per lo Unics a metà primo quarto (14-8) : 14-8 Bel contropiede di Brescia che viene chiuso dal sottomano di Sacchetti. 14-6 Tyus completa il gioco da tre punti. 13-6 Tyus lavora bene sotto canestro e segna con il fallo di Cain. 11-6 Ancora Luca Vitali. Sono tutti i suoi i primi sei punti di Brescia. 11-4 Tripla di Palsson. 8-4 Schiacciata di Tyus dopo l'assist di McCollum. 6-4 Arresto e tiro perfetto di Vitali. 6-2 Altra tripla ...

LIVE Virtus Bologna-Ulm - EuroCup Basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Presentazione della partita – Orario d'inizio, tv e streaming di Virtus Bologna-Ulm Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Ulm, sesta giornata della fase a gironi di EuroCup 2019-2020. Al PalaDozza gli emiliani vanno a caccia del quinto successo nella competizione per mettere al sicuro il passaggio del turno e per continuare a giocarsi il primato del ...

LIVE Kazan-Brescia - EuroCup Basket in DIRETTA : trasferta difficilissima per i lombardi in Russia : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Unics Kazan-Germani basket Brescia, sfida valevole per la sesta giornata di EuroCup 2019-2020. Inizia il girone di ritorno in questa prima fase della competizione e per Brescia si comincia con una trasferta molto insidiosa in Russia contro lo Unics Kazan, squadra attualmente al comando del gruppo C con ...

Virtus Bologna-Ulm - Eurocup Basket oggi : orario d'inizio - tv e streaming : Si gioca stasera alle 20.30 al PalaDozza la partita tra Segafredo Virtus Bologna e i tedeschi del Ratiopharm Ulm valida per la sesta giornata del gruppo A della fase a gironi di Eurocup 2019-2020. I padroni di casa di coach Sasha Djordjevic sono ancora imbattuti in campionato dopo sette giornate e domenica hanno vinto anche a Reggio Emilia per 79-59, in Europa hanno perso l'imbattibilità due settimane fa a Patrasso per 78-69 ma poi ...

Kazan-Brescia - EuroCup Basket oggi : orario d'inizio - tv e streaming : oggi pomeriggio, alle ore 17.30 italiane, presso la "basket-Hall Arena" andrà in scena il match tra l'UNICS Kazan e la Germani Brescia Leonessa, gara valida per la sesta giornata della fase a gironi di EuroCup 2019-2020. Siamo giunti al giro di boa dell'EuroCup e i punti iniziano a diventare sempre più pesanti in vista della qualificazione alle top 16. L'impegno odierno si prospetta piuttosto probante per la ...