Basket | Champions League 2019-2020 | grande prestazione di Brindisi | Besiktas battuto 84-72

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Al “PalaPentassuglia” la Happy Casabatte con autorevolezza ilnella gara valida per la quarta giornata della fase a gironi della. Un match ben giocato dalla squadra pugliese, che è rimasta stabilmente in vantaggio dall’inizio alla fine permettendosi anche il lusso di allungare nel secondo tempo e di chiudere i giochi con qualche minuto di anticipo. Su tutti, da evidenziare la prova di Luca Campo: 16 punti dalla panchina e 6/7 al tiro dal campo. A livello realizzativo, i migliori della gara sono però tra gli ospiti: 22 punti a testa per Toddrick Gotcher e Shaquielle McKissic. In classifica, con questa vittoriariporta il suo score in parità (2-2), mentre ilscivola sempre più in basso (1-3). Il match inizia su ritmi piuttosto alti, con entrambe le squadre che provano a recuperare subito la palla e a ...

