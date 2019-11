Barbano risponde a Gravina | il calcio non ha bisogno della Nazionale a Balotelli ma di

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Il presidenteFigc Gabrieleieri ha dichiarato che si augura che Mariovenga inserito presto in. A Super Mario, a Verona, hanno detto che non è italiano e questa sarebbe una bella risposta. Dice: “Mi auguro ci sia in tempi rapidi una partecipazione attiva nel gruppodi Mario. Sarebbe un messaggio straordinario verso il mondo che pensa di scoraggiare l’avversario insultandolo”. Nessuna intenzione di prevaricare Mancini, chiarisce, solo una suggestione affascinante. “Lui in maglia azzurra è una bellissima immagine che oggi mi voglio regalare. Gli atti discriminatori sono di una volgarità culturale inaudita. Non ci arrenderemo finché questo scempio non verrà interrotto”. Oggi aAlessandrosul Corriere dello Sport. Il caso, scrive, è diventato politico e il presidente ...

