Bando di mobilità volontaria esterna Inail | 30 posti e invio domanda entro il 20 dicembre

(Di mercoledì 6 novembre 2019) L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro ha indetto unaper il conferimento di 30, area C, a tempo indeterminato e full time, da assegnare presso la direzione generale e la direzione regionale del Lazio dell', situate nella zona metropolitana di Roma, di cui 20 posizioni per le figure professionali dei servizi amministrativi e 10 collocazioni per le risorse professionali dei servizi tecnici. Requisiti di partecipazione Per essere ammessi a tale procedimento è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado acquisito alla fine di un corso di studi di durata quinquennale, assenza di carichi pendenti e procedimenti penali in corso, anzianità di servizio minima di due anni, avuta nei distinti ambiti di seguito riportati. Anzianità per le 20 ubicazioni figura professionale attività ...

