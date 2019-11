Atletica | Martina Caironi | “Ho assunto la crema per un’ulcera al moncone Non ho trovato

Fonte : oasport

(Di mercoledì 6 novembre 2019)è risultata positiva allo steroide Clostebol Metabolita. L’azzurra è stata sospesa e non prenderà parte ai Mondiali paralimpici 2019 diche si disputeranno da domani ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). La 30enne bergamasca, Campionessa Paralimpica e Mondiale dei 100 metri (categoria T42) nonché iridata nel salto in lungo, ha rilasciato le prime dichiarazioni al portale della Fispes: “In attesa dell’esito delle controanalisi del campione B, dichiaro di essere a conoscenza della sostanza contenuta nellacicatrizzante che ho. Taleveniva da me acquistata nel gennaio 2019 dopo tre mesi di sofferenza per ulcera all’apice del. Si tratta di una ferita aperta che nessuno farmaco è riuscito a richiudere e nemmeno il non utilizzo delle protesi da cammino e da corsa, con evidenti disagi importanti“.ha poi proseguito: ...

