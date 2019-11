Atalanta-Manchester City 1-1 | Champions League | pareggio di lusso della Dea | primo punto

Atalanta-Manchester City 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Pasalic come il mago di Segrate [FOTO] : Atalanta-Manchester City, le pagelle di CalcioWeb – Un pareggio che alla fine si può considerare deludente per l’Atalanta. Sotto per il gol di Sterling, la Dea trova il gol con Pasalic. Rammarico per il finale giocato con il Manchester City senza portiere (espulso Claudio Bravo in porta il difensore Walker). Ottima partita di Hateboer, male Gabriel Jesus, che sbaglia un rigore. In alto la FOTOGALLERY. Atalanta-Manchester City, ...

Champions - Atalanta-Manchester City 1-1 : 23.00 Primo storico punto per l'Atalanta in Champions: al Meazza pari 1-1 con la corazzata Manchester City, vincitore 5-1 nella gara di andata. Partenza sprint del City,a segno già al 7': smarcato da un tacco di G.Jesus, Sterling insacca di piatto. Il primo tempo è un monologo citizen, ma il raddoppio non arriva nemmeno su rigore (al 43' esecuzione inguardabile di Jesus) per mani in barriera di Ilicic. Atalanta viva nella ripresa: al 49' pari ...

Juve batte il Lokomotiv Mosca e si qualifica per gli ottavi Atalanta-Manchester City : 1-1 : Il gallese e il russo a segno nel primo quarto d’ora, poi poche emozioni fino al finale: gol decisivo al 92’. Il 26 novembre a Torino arriva l’Atletico Madrid

Atalanta-Manchester City - il rigore sbagliato da Gabriel Jesus è clamoroso : tanta concentrazione - ma poi… [VIDEO] : clamoroso rigore sbagliato da Gabriel Jesus in Atalanta-Manchester City: l’attaccante brasiliano colpisce malissimo e manda la palla fuori di un metro L’Atalanta rischia il colpo del ko nel primo tempo ma viene graziata da un clamoroso errore dal dischetto. Il braccio largo di Ilicic regala un calcio di rigore al Manchester City e Gabriel Jesus va sicuro da dischetto: la faccia, concentrata e convinta, del brasiliano viene ...

Atalanta-Manchester City streaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Atalanta-Manchester City streaming – Si gioca una partita importante valida per la Champions League, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Atalanta-Manchester City, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece ...

Atalanta-Manchester City live - le formazioni ufficiali : fuori Muriel e Aguero : Atalanta-Manchester City live – L’Atalanta torna a giocare in Europa. Gara interna contro il Manchester City per la squadra di Gasperini, dopo la batosta subita all’andata. Bergamaschi vogliosi di riscatto, che possono ancora sperare in un passaggio del turno che avrebbe del clamoroso. I tre punti sono obbligatori quantomeno per ambire al terzo posto del girone che vorrebbe dire Europa League. Compito non facile visto che ...

DIRETTA/ Atalanta Primavera Manchester City - risultato 1-0 - streaming : gol di Piccoli : DIRETTA Atalanta Primavera Manchester City streaming video tv: risultato live del match della 4giornata della fase a gironi di UEFA Youth League.

Champions - Atalanta-Manchester City : biglietti a partire da 45 euro : biglietti Atalanta Manchester City – L’Atalanta si prepara a scendere in campo con il Manchester City nella quarta gara della fase a gironi della UEFA Champions League. I bergamaschi sono ancora alla ricerca dei primi punti dopo le tre sconfitte subite nelle prime tre uscite nella massima competizione europea per club. Questa sera, i nerazzurri […] L'articolo Champions, Atalanta-Manchester City: biglietti a partire da 45 euro è stato ...

LIVE Atalanta-Manchester City - Champions League in DIRETTA : gli orobici inseguono i primi punti del torneo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Manchester City partita della Champions League 2019-20, l’Atalanta cerca ancora i primi punti nella competizione continentale mentre il Manchester City è ad un passo dalla qualificazione. L’Atalanta viene dalla sconfitta contro il Cagliari in campionato e dalla batosta in Champions League proprio contro il Manchester City, ma la ...