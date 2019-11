Atalanta | Dea anche in Europa! Al Manchester City gira la testa e finisce anche senza

Atalanta-Manchester City 1-1 - Champions League : pareggio di lusso della Dea - primo punto in Europa : L’Atalanta è riuscita nell’impresa di fermare il Manchester City nella quarta giornata della Champions League 2019-2020. Gli orobici hanno pareggiato per 1-1 contro la corazzata inglese, tra le grandi favorite per la conquista del trofeo più prestigioso: la Dea ha tenuto testa alla blasonata squadra di Guardiola allo Stadio San Siro di Milano e ha anche sfiorato la vittoria nel finale. primo punto nella massima competizione europea ...

DIRETTA Atalanta PRIMAVERA MANCHESTER CITY/ Video streaming tv : i gioielli della Dea : DIRETTA ATALANTA PRIMAVERA MANCHESTER CITY streaming Video tv: quote e risultato live del match della 4giornata della fase a gironi di UEFA Youth League.

Probabili formazioni Napoli-Atalanta : Ancelotti perde Ghoulam - dubbio Muriel per la Dea : Mercoledì 30 ottobre si giocheranno sette partite di Serie A. L'anticipo delle 19:00, però, sarà forse la partita più attesa del giorno: il Napoli di Ancelotti (momentaneamente quarto in classifica) affronta al 'San Paolo' l'Atalanta di Gasperini (momentaneamente in terza posizione, con un vantaggio di +3 punti rispetto al Napoli). La partita sarà visibile in esclusiva su Sky dalle ore 19:00. Napoli-Atalanta: come arrivano le due squadre al ...

Video/ Manchester City Atalanta - 5-1 - : gol e highlights - Sterling travolge la Dea! : Video Manchester City Atalanta, 5-1,: gol e highlights, la tripletta di Sterling travolge la Dea bergamasca nella terza serata di Champions League.

Manchester City-Atalanta 5-1 : la Dea dura appena un tempo - poi l’ennesimo crollo in Champions League. Tripletta di Sterling : La furia del Manchester City di Guardiola si abbatte sull’Atalanta: nella sfida più intrigante di questa sua avventura in Champions League, la Dea dura appena un tempo, per poi crollare sotto i colpi di Sterling (Tripletta) e Aguero (doppietta). All’Etihad Stadium finisce 5 a 1: fanno la bellezza di 11 gol subiti dalla squadra di Gasperini in appena tre partite europee, che la lasciano ferma a zero punti all’ultimo posto del ...

Uragano City sull’Atalanta - Aguero e Sterling smontano la Dea : ma per Gasperini non è tutto da buttare : L’Atalanta ne prende cinque dal Manchester City, ma Gasperini può comunque sorridere per l’ottima prima mezz’ora giocata dai suoi giocatori all’Etihad Troppo Manchester City per l’Atalanta, una montagna troppo complicata da scalare per i nerazzurri che, pur lottando, si arrendono 5-1 al cospetto degli uomini di Pep Guardiola. AFP/LaPresse Coraggio e personalità nel primo tempo, nel corso del quale la squadra ...

LIVE Manchester City-Atalanta 4-1 - Champions League in DIRETTA : Sterling cala il poker con la doppietta personale! Notte fonda per la Dea : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64′ 4-1 Manchester CITY! Notte fonda PER LA DEA! Ancora Sterling! 63′ Ammonito De Bruyne per un colpo al volto di Freuler. 62′ ILICIC! PROVA A RIFARSI! Grande azione di Castagne che serve Malinovksyi, tra i migliori in campo, che innesca Iliicic, che prova due finte e conclude di destro: centrale. 60′ Ora si fa davvero difficile per la Dea a poco più di mezz’ora ...

LIVE Manchester City-Atalanta 0-1 - Champions League in DIRETTA : rigore di Malinovckyi che sblocca la gara! Dea in vantaggio dopo aver sofferto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32′ City in difficoltà: serie di falli di Mahrez e Rodri. 31′ Spingono i tifosi bergamaschi giunti sino a Manchester! 30′ Atalanta in vantaggio nel momento più difficile ma adesso ci sarà da soffrire! 29′ rigore perfetto del giocatore ucraino: la Dea ne ha approfittato dopo il contropiede di Malinovskyi per Ilicic, atterrato, con qualche dubbio, da ...

LIVE Manchester City-Atalanta 0-0 - Champions League in DIRETTA : ottimo inizio della Dea all’Etihad Stadium! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21′ STERLING! Palla dentro! Cross basso rinviato da Castagne. 20′ ILICIC! SINISTRO! Palla sul palo di Ederson. 18′ Il City sta prendendo campo: la squadra di Gasperini non deve schiacciarsi troppo. 16′ Foden a terra! Entra in area il gioiello classe 2000 e cade: l’arbitro lascia correre. 15′ Ritmi equilibrati in questi primi 15 minuti di gioco:match ...

LIVE Manchester City-Atalanta 0-0 - Champions League in DIRETTA : tutto pronto all’Etihad Stadium! Match decisivo per la Dea : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ Subito primo brivido per il City: Ederson si lascia sfuggire la palla dalle mani su cross di Gosens. Nessuno si avventa sul tap-in. 1′ Si parte all’Etihad Stadium! Batte il Manchester City! INIZIO PRIMO TEMPO 20.58 Momento da brividi: Pep Guardiola si congratula con Giampiero Gasperini! 20.57 Suona l’inno a Manchester! 20.56 Dopo essere stata rimontata dalla Lazio ...

LIVE Manchester City-Atalanta 0-0 - Champions League in DIRETTA : match da brividi per la Dea! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.43 Clima già invernale in Inghilterra: prevista serata velata con 11°. 20.42 Prosegue il riscaldamento delle due squadre: cresce la tensione a Manchester. 20.39 Per il Manchester City si tratta della quinta squadra italiana: almeno una volta, gli inglesi hanno battuto le squadre tricolori. 20.37 Arbitra la sfida l’israeliano Orel Grinfeld classe 1981. 20.35 La troupe di Guardiola ha ...

Probabili formazioni Manchester City Atalanta/ Diretta tv - Dea senza Zapata : Probabili formazioni Manchester City Atalanta: Diretta tv e orario. Le mosse dei due allenatori alla vigilia del match per la Champions league, girone C.

Pari e spettacolo fra Lazio e Atalanta : Ciro Immobile guida la rimonta dallo 0-3 e rovina lo show della Dea : Pareggio con tre reti per parte fra Lazio e Atalanta: la ‘Dea’ gioca un primo tempo magnifico ma subisce la rimonta dei biancocelesti guidata da Ciro Immobile L’ottava giornata di Serie A si apre con un grande match, ricco di gol e spettacolo. Lazio-Atalanta finisce 3 a 3, con grande rammarico per i nerazzurri, autori di una grande prova nel primo tempo, ma alla quale i biancocelesti hanno risposto con orgoglio nella ...

Lazio-Atalanta 3-3 - Serie A : clamoroso pareggio all’Olimpico. La Dea si fa rimontare tre gol - decide la doppietta di Immobile : Incredibile pareggio allo Stadio Olimpico di Roma: Atalanta e Lazio hanno impattato per 3-3 nel match che ha aperto l’ottava giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. La Dea si è involata sul 3-0 grazie a tre gol segnati nel giro di 14 minuti nel cuore del primo tempo. I padroni di casa hanno accorciato le distanze a metà della ripresa con un micidiale uno-due e poi in pieno recupero è arrivato il sigillo di Immobile a completare una ...