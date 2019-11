Apprensione per Catherine Deneuve | ricoverata per un malore | si parla di condizioni gravi

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019)in ospedale a Parigi a seguito di unavuto nella notte. Secondo Le Parisien, l’attrice francese, 76 anni, è in “” e necessita di esami “approfonditi”. La tv francese, citando alcune fonti vicine all’attrice, hato di un “colpo di stanchezza” dovuto alla sua agenda lavorativa molto fitta. Dal mese scorso, infatti, l’attrice, ex compagna di Marcello Mastroianni, da cui ha avuto la figlia Chiara, anche lei attrice, è impegnata sul set dell’ultimo film di Emmanuel Bercot, “De son vivant“, dopo aver finito da poco la promozione di “Le verità” del regista giapponese Hirokazu Koréeda, il suo primo film non girato nella sua lingua madre, di cui è stata protagonista insieme a Juliette Binoche. Secondo quanto riportato da Le Parisien l’attrice ...

rumpeltweet : RT @monicamondini: @chilhavistorai3 In questi mesi ogni #chilhavisters ha scritto amenità su Pierino Marta e la loro casa. Ma tutti, per Lu… - monicamondini : @chilhavistorai3 In questi mesi ogni #chilhavisters ha scritto amenità su Pierino Marta e la loro casa. Ma tutti, p… - CesareFabrizioM : @Parpiglia @davidemaggio Affranto per il blokko subito dal ggiovane rokkerr para&piglia, adesso temo con apprension… -