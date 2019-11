Angelina Jolie si mette “a nudo”… anima e corpo | “Vorrei vivere all’estero | ma devo

Angelina Jolie : “Spero di vivere più a lungo di mia madre” : “Mia madre ha combattuto la malattia per 10 anni, e questo l’ha fatta diventare 50enne. Mia nonna è morta a 40 anni. Spero che le mie scelte mi permettano di vivere un po’ più a lungo”. A dirlo è Angelina Jolie in un lungo articolo scritto di suo pugno pubblicato sul Time in cui è tornata a parlare in modo molto personale del cancro al seno che ha ucciso sua madre, delle sue scelte di chirurgia preventiva e dell’importanza di un sostegno ...

Angelina Jolie : "Spero di vivere più a lungo di mia madre. I miei figli dovevano godere ancora del suo amore" : “Mia madre ha combattuto la malattia per 10 anni, e questo l’ha fatta diventare 50enne. Mia nonna è morta a 40 anni. Spero che le mie scelte mi permettano di vivere un po’ più a lungo”. In un lungo saggio apparso sul Time, Angelina Jolie torna a parlare della malattia della madre, delle sue scelte di chirurgia preventiva e dell’importanza di un sostegno non solo scientifico, ma anche psicologico per i ...

Ecco come Angelina Jolie si trasforma in Malefica : Siamo molto vicini ad Halloween e quello di “Malefica” è uno dei travestimenti più amati. Ma nonostante si possa realizzare in maniera perfetta, la maschera, che nel film è stata ripresa dal cartone originale della Disney, nessuno potrà eguagliare la preparazione di Angelina Jolie. Per questo la Disney ha diffuso un video in cui si mostra la lunga preparazione per trasformare Angelina Jolie nella Malefica del film “Maleficent - La signora ...

Maleficent Signora del male : recensione del nuovo film Disney con Angelina Jolie : Arriva nelle sale “maleficent: Signora del male” che vede protagoniste Michelle Pfeiffer e Angelina Jolie nel nuovo film Disney. Siamo pochi anni dopo i fatti del primo film. La Brughiera è guidata da Aurora che ha appena scoperto l’importanza dell’amore materno, non necessariamente di sangue. malefica sorveglia la vita di Aurora e del suo promesso sposo Filippo. Prima di un matrimonio però, le due famiglie dovranno incontrarsi e questo ...

Angelina Jolie contro Michelle Pfeiffer in Maleficent : Signora Del Male : Il secondo film ambientato nel XIV Secolo che segue la storia raccontata nel successo mondiale di Maleficent (2014). La prima pellicola incassò settecentocinquanta milioni di dollari in tutto il mondo, più di quindici milioni solo in Italia. Un riconoscimento non solo di pubblico, viste le candidatura a Premio Oscar nella categoria Miglior costume e le due candidature a Critics Choice Award per il Miglior trucco e Miglior costume. In questo ...

Tumore al seno : le mutazioni BRCA e la scelta di Angelina Jolie : Un Tumore è causato da diversi fattori predisponenti tra cui l’avanzamento dell’età, lo stile di vita, i fattori ambientali e l’inquinamento. Tuttavia, la predisposizione genetica è forse il fattore con più peso. mutazioni a carico dei geni BRCA1 e BRCA2, per esempio, sono associate all’insorgenza del 5-10% dei casi di Tumore al seno e al 15% dei casi di Tumore alle ovaie. Queste due tipologie di cancro sono tra le più diffuse tra la ...

Angelina Jolie : "Uomini d'affari o membri dell'ONU - nessuno dei miei figli farà mai l'attore" - : Sandra Rondini L'attrice, impegnata nella promozione del suo nuovo film, ha rivelato che nessuno dei suoi figli intende fare l'attore da grande e che mai lei o l'ex marito Brad Pitt li hanno invogliati a interessarsi di cinema Suo padre Jon Voight dovrà farsene una ragione e riporre nel cassetto il suo sogno di essere il patriarca di una nuova grande dinastia hollywoodiana di attori, come i Douglas, i Barrymore o i Fonda. Perché i ...

Angelina Jolie : «Le mamme perfette non esistono : possiamo solo fare del nostro meglio»

Angelina Jolie non riesce a riavvicinare Brad Pitt e Maddox : Angelina Jolie sta cercando di fare da paciere tra Brad Pitt e il figlio Maddox. Maddox e l’attore hanno infatti litigato su un volo verso Los Angeles nel 2016: questa pare sia stata la molla che ha spinto Jolie a chiedere il divorzio, secondo il DailyMail. Pare, tuttavia, che padre e figlio ancora non abbiano rapporti da quel momento. Maddox ha ora 18 anni e studia biochimica in Corea del Sud. È stato adottato nel 2002 dall’attrice e ...

Il vero motivo per cui Angelina Jolie e Brad Pitt non hanno ancora trovato un accordo di divorzio