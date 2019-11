Anche nel 2020 attivi numerosi scivoli pensionistici | compresi usuranti | precoci e gravosi

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Con le conferme di Ape sociale, opzione donna e, soprattutto, di quota 100, le misure previdenziali che permettono pensionamenti anticipati a determinate condizioni e requisiti sono molteplici. Quali sono le pensioni anticipate in vigore oggi che restanonel? Una domanda comune a molti lavoratori che cercano una strada per andare in pensione senza dover necessariamente arrivare ai 67 anni che è l'età pensionabile prevista dalla pensione di vecchiaia. Ecco in sintesi ciò che offre la normativa previdenziale. Pensione anticipata ordinaria o contributiva La prima misura è la pensione anticipata ordinaria per la quale i requisiti restano gli stessi,l'anno venturo. Si può lasciare il lavoro, indipendentemente dall'età del lavoratore, una volta raggiunti i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne). Bisogna attendere però una finestra di tre mesi per ...

