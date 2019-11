Amsterdam | situazione sospetta sul volo Air Europa | il comandante ha premuto

Amsterdam - "situazione sospetta" sul volo AirEuropa : il comandante ha premuto il bottone per il dirottamento : Situazione "sospetta" a bordo di un aereo all'aeroporto di Amsterdam Schiphol. A segnalare la situazione è la polizia reale olandese che sull'account Twitter lancia l'allarme senza aggiungere dettagli. Secondo il quotidiano De Telegraaf, le autorità olandesi per la gestione delle emergenze hanno avv

Amsterdam - allarme in aeroporto : “Situazione sospetta” - intervento dei militari in corso [AGGIORNAMENTI LIVE] : La gendarmeria reale olandese sta al momento indagando su una situazione “sospetta” a bordo di un aereo all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. E’ quanto riporta l’account Twitter dello scalo, senza aggiungere ulteriori dettagli. Secondo il quotidiano De Telegraaf, le autorità olandesi per la gestione delle emergenze hanno avviato una procedura che generalmente si utilizza in caso di “incidente o evento grave con ...