Amsterdam | allarme in aeroporto | “Situazione sospetta” | intervento dei militari in corso

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) La gendarmeria reale olandese sta al momento indagando su una situazione “sospetta” a bordo di un aereo all’diSchiphol. E’ quanto riporta l’account Twitter dello scalo, senza aggiungere ulteriori dettagli. Secondo il quotidiano De Telegraaf, le autorità olandesi per la gestione delle emergenze hanno avviato una procedura che generalmente si utilizza in caso di “incidente o evento grave con conseguenze rilevanti per la popolazione”. I servizi di emergenza, tra cui un elicottero, stanno arrivando sulla scena e, secondo quanto riferito, diversi gate sono stati chiusi. Le foto condivise sui social media mostrano alcune aree dell’isolate con il nastro della polizia. L'articoloin: “Situazione sospetta”,deiinAGGIORNAMENTI LIVE sembra essere il ...

HuffPostItalia : Allarme su un aereo allo scalo di Amsterdam, probabile tentativo di dirottamento - IlContiAndrea : Ma che è oggi? - #Amsterdam, operazione di polizia in corso a Schiphol. «Possibile dirottamento» - Allarme bomba a… - guidoolimpio : Amsterdam. Situazione d'emergenza all'aeroporto, c'è un allarme su un jet passeggeri. -