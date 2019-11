Ammutinamento del ritiro Napoli | arriva il comunicato ufficiale della società

L’Ammutinamento del gol - il Napoli prende solo pali : L’ammutinamento della squadra è la cosa più straordinaria che potesse capitarci in un martedì sera di novembre. Ieri sera non ho potuto guardare la partita, avevo laboratorio di scrittura. Ho passato due ore a parlare della costruzione dei dialoghi, di come si monti una storia, quali siano i modi per tenerla in piedi. Usate i trattini, le virgolette alte, quelle basse, state attenti alla punteggiatura. E poi Carver, Bolaño, Mario Benedetti, ...

L’ennesimo show del Conte piangente - ma l’Ammutinamento del Napoli gli toglie la scena : Una volta disse che è “impossibile essere vincenti senza essere antipatici”. Era già un vincente simpatico a pochi, Antonio Conte. Ma la linea è sempre stata quella: cane da presa, fuori e dentro. Amato dentro lo spogliatoio, finché la testa regge. E fuori un cataclisma costante. “A me basta sapere di avere l’1 per cento di possibilità di vincere, e per quell’1 per cento lotto”. L’ha detto appena arrivato sulla panchina ...

L’Ammutinamento del Napoli è la risposta politico-culturale all’andate a lavorare : C’è qualcosa di fastidioso, almeno per chi scrive, nei commenti del cosiddetto “popolo”, della tifoseria. I calciatori sono ricchi, guadagnano troppo e di conseguenza quando i risultati non arrivano, devono soffrire. È il pensiero perfettamente sintetizzato dai canti delle curve in tutta Italia: “Andate a lavorare”. Perché dare due calci a un pallone non è un lavoro. In realtà lo è. Ed è anche un lavoro ben pagato, a certi livelli. Molto ...

L’Ammutinamento dei giocatori del Napoli. Ora che farà De Laurentiis? : Non si era mai visto, e chissà se si vedrà ancora. Alla prova di forza di De Laurentiis che ha unilateralmente deciso di mandare la squadra in ritiro per una settimana, i calciatori hanno risposto con una reazione uguale e contraria. In ritiro non ci sono andati e sono tornati a casa. Carlo Ancelotti ha dormito da solo, con lo staff tecnico, a Castel Volturno. Non sempre le prove di forza riescono. Siamo nel 2019, il Borgorosso Footbal Club è un ...