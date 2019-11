Ammutinamento atto oltraggioso nei confronti di D Laurentiis | se ne parla a Radio Marte

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Lo Monaco: Denon può comunicare il ritiro al Napoli a mezzo stampa, questi provvedimenti vanno notificati e motivati alla squadra va fatta una comunicazione diversa A, nel corso diSport Live sono intervenuti alcuni opinionisti e giornalisti per discutere del recente caso riguardante l’dei calciatori del Napoli che hanno interrotto il ritiro. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: Mimmo Malfitano, giornalista: “Uncome quello di ieri sera non l’avevo mai vissuto. Mi aspetto un intervento del presidente Deche non può restare in silenzio dopo quanto accaduto ieri sera. E’ stato unnei suoi riguardi: torto o ragione, il presidente ha stabilito un ritiro e la squadra ha risposto disertando il ritiro imposto. Ci saranno conseguenze anche giuridiche, i giocatori si sono mossi, ...

Brazz0 : Il c.d. #ammutinamento dei giocatori del Napoli è un atto molto grave, e penso rappresenti il culmine di un profond… - Alvinsupersta11 : #ammutinamento comunque ciò che è successo è gravissimo.E’un atto di indisciplina e antispoortivita da parte dei ca… - SalvatoreCap82 : Nessuno ha capito che è in atto un nuovo esperimento di autogestione nel calcio 37 anni dopo la democrazia corinthi… -