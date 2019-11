‘Ambesi winter corner’ | “Hanyu domina anche se non c’è Valcepina vince e convince sul

Fonte : oasport

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Torna, puntuale come sempre, AmbesiCorner, la rubrica tenuta in collaborazione con Massimiliano Ambesi, storica voce e opinionista di Eurosport. Come di consueto in questa sede verranno offerte analisi e trattate le tematiche d’attualità legate alle discipline olimpiche invernali. La quarta puntata è inevitabilmente focalizzata sugli sport del ghiaccio. Il pattinaggio di figura, reduce dagli Internazionali di Francia, propone temi sempre più interessanti. Inoltre lo short track ha archiviato la prima tappa di Coppa del Mondo, dove sono arrivate grandi soddisfazioni per il movimento italiano. Cominciamo dal pattinaggio. Massimiliano, a Strasburgo Nathan Chen non è stato in grado di replicare a quanto fatto da Yuzuru Hanyu in Canada. Qual è la tua analisi sulla sfida più appassionante del momento? “In questo momento, l’ago della bilancia pende in maniera evidente dalla parte del ...

enricospada2 : #AmbesiWinterCorner #FigureSkating #FisAlpine #Shorttrack #pattinaggioartistico #scialpino Terza puntata dell'appun… - zazoomblog : ‘Ambesi winter corner’: “Bentornati sul Pianeta Hanyu! Yuzuru ristabilisce le gerarchie” - #‘Ambesi #winter… -