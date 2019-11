Ama | obiettivo nuovo piano industriale è capacità trattamento per 230mila tonnellate

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Roma – La città di Roma ha bisogno di decuplicare ladie riciclo dei rifiuti organici e per questa ragione ilproposto da Ama, l’azienda capitolina per i servizi di igiene urbana, fisserà l’per l’azienda di passare dalle attuali 20milacirca gestite in proprio, nell’unico impianto pubblico esistente di Maccarese, a. Lo ha annunciato l’amministratore unico di Ama Stefano Zaghis nel corso di un convegno su “La filiera della gestione dei rifiuti organici: confronto tra esperienze internazionali” organizzato da Utilititalia nell’ambito di Ecomondo, la fiera europea per l’innovazionedell’economia circolare in corso a Rimini. “I due nuovi impianti di Casal Selce e Cesano, per la trasformazione complessivamente di circa 100mila ...

Serenel73 : RT @SCasadei: ?????????????????????????? agevolo - FranciNuccio : @_Iamalsoawe_ Boh, ho visto tanti commenti tipo 'Ora ho finalmente capito di cosa parla HP' e mi dispiace non possa… - ValeMameli : RT @SCasadei: ?????????????????????????? agevolo -