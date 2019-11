Ama | avviata manutenzione per tritovagliatore mobile

Ama : inadempimenti già contestati - indagine avviata : Roma – Ama, d’intesa con Roma Capitale, ha immediatamente avviato un’ indagine interna per accertare le responsabilita’ del Raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI), guidato dalla societa’ Roma Multiservizi, a cui e’ affidato il servizio di raccolta differenziata ‘porta a porta’ presso le utenze non domestiche (bar, ristoranti ed esercizi commerciali) nell’area del Centro Storico. Il ...

Sandra Muller - la donna che aveva iniziato il movimento #MeToo in Francia - ha perso una causa per diffAmazione avviata dall’uomo che aveva accusato di molestie : Sandra Muller, la donna che aveva iniziato la campagna #MeToo in Francia, ha perso una causa legale per diffamazione avviata dall’uomo che aveva accusato di comportamento inappropriato, il direttore televisivo francese Éric Brion. Due anni fa Muller aveva pubblicato su