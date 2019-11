Allerta Meteo | violento temporale risale lo Stretto di Messina | temperature in picchiata

Allerta Meteo Alto Adige - nuove nevicate in arrivo : venerdì anche a 600 metri : A tre settimane dall’apertura del tradizionali mercatini di Natale e a un mese da quella della stagione sciistica, in Alto Adige l’inverno sembra essere già arrivato. La neve in queste ore sta cadendo mediamente oltre i 1.600 metri. La Protezione civile Altoatesina ha comunicato che da domani sera fino a sabato mattina sarà in vigore lo stato di Allerta ‘Alfa’ di moderata criticità idrogeologica per nevicate a quote medie ...

Allerta Meteo Campania : criticità “arancione” per forti temporali fino a domani mattina : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo su tutta la Campania a partire dalle 12 di oggi e fino alle 6 di domani mattina. Su Napoli e le altre aree della zona 1 (Piana Campana, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele) vige il livello “Arancione” in virtù di precipitazioni e temporali anche di forte intensità che ...

Allerta Meteo e niente scuole chiuse : offese e minacce al sindaco di Aversa : “Buongiorno a tutti, anche oggi le scuole ad Aversa sono aperte e le attività didattiche si svolgeranno regolarmente. Permarrà la sospensione della Ztl e resteranno chiusi in via precauzionale il Parco Pozzi e il Cimitero per la presenza di fusti alti esposti al vento forte. Anche ieri purtroppo, molti giovanissimi studenti hanno continuato ad usare termini e modi scurrili, mortificando chi li legge se consideriamo che sono tutti ...

Bomba d'acqua in Campania - scuole chiuse a Napoli - Salerno e Benevento anche mercoledì : ?altre 24 ore di Allerta meteo : Il sindaco Luigi de Magistris ha firmato l?ordinanza di chiusura delle scuole anche per mercoledì in tutto il territorio del comune di Napoli. Il livello di allerta, infatti, resta...

Allerta Meteo Campania : domani mercoledì 6 Novembre scuole chiuse a Salerno : scuole chiuse anche a Salerno per l’Allerta Meteo. Il sindaco di Salerno ha ordinato la chiusura dei plessi scolastici sul territorio comunale per la giornata di domani, 6 Novembre. Questo a seguito dell’ultimo bollettino Meteo diramato dalla sede regionale della protezione civile. Sono in molti i comuni in Campania che hanno optato per la chiusura delle scuole, di seguito l’elenco: Allerta Meteo, anche mercoledì 6 Novembre ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità gialla dalla mezzanotte di oggi : In alcune zone del Friuli Venezia Giulia scatta l’Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico dalle ore 00 di oggi alle 8 di mercoledì 6 novembre per piogge temporalesche, localmente intense e mareggiate. Lo comunica sul proprio sito la protezione civile regionale. L'articolo Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità gialla dalla mezzanotte di oggi sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo - anche Mercoledì 6 Novembre scuole chiuse in molti Comuni al Sud : l’ELENCO aggiornato in tempo reale : anche domani, Mercoledì 6 Novembre, le scuole rimarranno chiuse in molti Comuni del Sud Italia a causa del forte maltempo che sta duramente colpendo la Campania da molti giorni. Domani il maltempo si estenderà anche alla Sicilia e alle altre Regioni del Sud, e molti Sindaci stanno decidendo – a seguito del bollettino di Allerta emesso dalla protezione civile – di chiudere le scuole. Di seguito l’elenco (aggiornato in tempo ...

Allerta Meteo Campania : domani - mercoledì 6 Novembre - scuole chiuse a Napoli : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha appena firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole anche per domani a causa del Maltempo che è abbattuto sulla Campania. Il livello di Allerta resta arancione fino alle 12 di mercoledì 6 Novembre. Chiusi anche cimiteri e parchi cittadini. L'articolo Allerta Meteo Campania: domani, mercoledì 6 Novembre, scuole chiuse a Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo - Italia investita da un’altra ondata di “maltempo tropicale” : piogge torrenziali e caldo record : L’Italia vive un’altra giornata di maltempo tropicale: siamo al 5 Novembre eppure le temperature sono tipiche di inizio Settembre, con picchi da record sulle Regioni Adriatiche dove il garbino ha fatto impennare le temperature a ridosso dei +30°C tra Marche, Abruzzo e Molise. Ma fa molto caldo ovunque, da Nord a Sud, con temperature di oltre 10°C superiori alla norma del periodo. Abbiamo, infatti, ben +28°C a Tortoreto, +27°C a ...

Napoli-Salisburgo - Allerta Meteo arancione : le previsioni : La Protezione Civile della regione Campania ha diramato allerta meteo arancione sul capoluogo e in alcune zone della provincia. L’ordinanza è entrata in vigore oggi dalle ore 12.00 e terminerà domani (mercoledì 6 novembre) alle ore 12. E’ dunque probabile che nel corso del match Napoli-Salisburgo si verificheranno forti precipitazioni: il Comune della città Metropolitana chiede ai cittadini di fare massima attenzione. ...

Allerta Meteo Toscana : frane e strade allagate - codice giallo fino a mezzanotte : frane in Garfagnana e servizio di piena attivato sul Serchio a valle di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca: sono le maggiori criticità segnalate dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana, che ha protratto l’Allerta Meteo codice giallo fino alla mezzanotte di oggi, dopo le piogge che questa mattina si sono abbattute sulla regione e che la stanno attraversando, da nord ovest verso l’interno. I ...

Allerta Meteo Liguria : la criticità torna “gialla” fino alle 13 : Dopo i rovesci della notte sul Levante della regione, le celle temporalesche che si sono formate in mattinata sono andate in direzione della Toscana. Arpal ha modificato l’allerta Meteo per piogge diffuse nella zona C, che diventa gialla alle 12 e si conclude alle 13. Nella notte le precipitazioni hanno interessato in particolare le zone interne del Levante. Sulle 12 ore le cumulate più importanti hanno interessato il versante toscano del ...