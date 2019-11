Allerta Meteo | serata di forte maltempo al Sud | allarme alluvione a Salerno | forti

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019)– Ilche sta colpendo l’Italia insiste in queste ore su gran parte del Paese, conpiogge in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio. Ma oggi è stata unagiornata dipiogge soprattutto in Campania, come ampiamente previsto: sono caduti ben 140mm a Baronissi, 118mm a Cava San Pietro, 103mm a Frassineto, 78mm a Cava de’Tirreni, 65mm a Ravello, 58mm a Mercato San Severino. Adesso ilsi sta spostando all’estremo Sud, con piogge e temporali anche in Calabria e Sicilia. Veri e propri nubifragi stanno colpendo la Sicilia orientale, in modo particolare Catania e dintorni, nel cuore del pomeriggio. Spiccano i 19mm di pioggia caduti a Trecastagni nell’ultima ora, con temperatura crollata da +21 a +15°C. Piove anche a Catania, Messina e Reggio Calabria dove stamattina le temperature, con cielo sereno, avevano ...

