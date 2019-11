Allarme in tutta Europa per presenza di listeria nella salsicce | vendute anche in Italia

Allerta birra con detergenti - scatta il ritiro : è Allarme in tutta Europa [MARCA e DETTAGLI] : Allerta detergenti nella birra: scatta il ritiro in tutta Europa. L’allarme giunge dalla Germania, dove sono state ritirate 17 birre a causa della possibile presenza di detergente (lisciva) nel prodotto: il Ministero della sicurezza alimentare tedesca dopo aver effettuato gli opportuni controlli ha disposto il ritiro, sia dagli scaffali che dagli shop on line. Il prodotto in questione è la birra Franken Bräu. Nello specifico sono 17 le ...

Carne di manzo e di maiale inadatta al consumo umano : Allarme in tutta Europa - venduta anche in Italia [INFO] : Il RASFF, Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, ha pubblicato un avviso di richiamo per Carne di manzo e di maiale proveniente dall’Austria, risultata inadatta al consumo umano in seguito a diversi controlli. Il rischio, che potrebbe essere di natura microbiologica, è stato comunicato ai Paesi in cui viene commercializzata la Carne in questione, ovvero Austria (paese produttore), Bosnia, Croazia, Germania, Italia, Slovacchia e ...

Vongole inquinate sulla nostra tavola? Allarme dalla foce del Sarno in tutta Europa : Meglio aprire gli occhi: Vongole inquinate provenienti dalla foce del Sarno sono state commercializzate recentemente e magari sono ancora sul mercato. Eppure accurati accertamenti condotti sia dall’Asl Napoli 3-Sud, sia dall’Arpac e ancora dall’Istituto Zooprofilattico e infine dal Dipartimento di Sanità Pubblica della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II hanno dimostrato l'estrema pericolosità di questi alimenti carichi ...

Integratori a base di caffeina ritirati dal mercato - “sono potenzialmente letali” : è Allarme in tutta Europa [NOME e DETTAGLI] : E’ allarme in tutta Europa per degli Integratori a base di caffeina ritirati dal mercato. L’allerta è partita dalla Germania: il NRW Centre for Health, LZG.NRW di Munster in Germania, ha segnalato attraverso il sistema HMA WGEO Rapid Alert e quindi anche all’Italia, la commercializzazione via internet di un prodotto classificabile anche come integratore alimentare, denominato “caffeina 100% -HCL” Il prodotto del ...