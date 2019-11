Al Bano | Con Loredana e Romina stiamo cercando di risolvere i nostri problemi

Ascolti TV | Lunedì 4 novembre 2019. Fiorello debutta con 6 - 5 milioni e il 25.08%. MontalBano 22.86% - D’Urso 13.25% : Fiorello - Viva RaiPlay Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il Gioco degli Specchi ha conquistato 4.851.000 spettatori pari al 22.86% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.090.000 spettatori pari al 13.25% di share (presentazione 2.711.000 – 10.28% e Buonanotte Live 631.000 – 14.29%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.510.000 spettatori pari al 7.50% di share. ...

Il Commissario MontalBano - in onda la replica de ‘Il gioco degli specchi’ con Barbora Bobulova : Il Commissario Montalbano partire dalle 21.25 su Rai1. Le avventure del Commissario siciliano ricominciano con una replica di un episodio risalente al 2013 nonché il ventiquattresimo della storia televisiva del personaggio inventato dallo scrittore Andrea Camilleri: Il gioco degli specchi. LEGGI: Camilleri: ‘Il successo di Montalbano in tv mi spaventa’ Barbora Bobulova: da Coco Chanel al Commissario Montalbano ...

Al Bano : Riceverò l’ambasciatore e il consigliere ucraino per fare pace : Nel marzo del 2019, Al Bano veniva inserito (inaspettatamente) nella blacklist dell’Ucraina perché considerato pericoloso a causa delle sue simpatie per il capo russo Putin, ma a distanza di qualche mese da quella notizia, il cantante è pronto per suggellare la pace con il Paese. La notizia suscitò scalpore – e anche qualche sorriso – ma a settembre del 2019 l’avvocato di Al Bano dichiarò risolto questo spiacevole inconveniente con grande ...

AL Bano CARRISI VIA DA BLACKLIST UCRAINA/ 'Io uomo di pace' incontro con ambasciatore : Al BANO CARRISI a Storie Italiane per rivelare 'una notizia clamorosa'. Ufficialmente fuori dalla BLACKLIST UCRAINA: oggi l'incontro con l'ambasciatore.

BarBano : il Napoli regredisce e Ancelotti dovrà fare i conti con l’umore dello spogliatoio : La partita dell’Olimpico tra Roma e Napoli potrebbe segnare il momento di una staffetta tra le due squadre, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. Perché mai come ieri si sono viste due squadre invertire una tendenza. Con la Roma che cresce e il Napoli che invece declina. La squadra di Fonseca è apparsa capace di essere flessibile e di adattarsi all’avversario, cambiando gioco secondo le indicazioni dell’allenatore. Mentre il ...

Al Bano elogia Romina Power e Loredana Lecciso : la confessione : Romina Power e Loredana Lecciso, Al Bano confessa: “Due madri straordinarie” Al Bano ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Di Più. E in questa circostanza il popolare cantante di Cellino San Marco ha anche parlato della tre donne più importanti della sua vita: la madre, Romina Power e Loredana Lecciso. E su queste ultime due ha confessato di aver mantenuto un rapporto umano e bellissimo ...

Bari - ladri senza cuore ruBano un’auto con un cane dentro - e nonostante l’appello disperato della padrona - lo fanno ritrovato morto sui binari : Una fine atroce quella di Zeus, un docile cane da caccia che ha avuto l’unica colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il 26 ottobre scorso, in uno dei quartieri alla periferia di Bari a Palese, dei ladri hanno rubato un’auto e poi si sono accorti che al suo interno c’era un cane nel suo trasportino. La padrona, tramite Facebook, aveva chiesto con un post pubblico di aiutarla a ritrovare il suo cane di nome ...

Ascolti tv - ‘Non è la d’Urso’ cambia giorno e si scontra con MontalBano : il risultato della sfida : Lunedì sera in prima serata il Live di Canale 5 si è scontrato con il re delle fiction Rai: ecco com'è andata

Ascolti - MontalBano batte tutti. Al secondo posto testa a testa tra Report e D'Urso : Il Commissario Montalbano vince ancora. L’episodio “Una Voce di notte”, trasmesso ieri da Rai1 in replica ha ottenuto 4.615.000 spettatori e il 21.4% di share. Ma la sorpresa è il testa a testa al secondo posto tra “Report” che su Rai3 ha ottenuto 2.100.000 spettatori e il 9% e “Live - Non è la D’Urso”, che ha registrato 1.946.000 spettatori e il 13% di share (ma il programma di ...

IL COMMISSARIO MONTALBano - RAI 1/ Una voce di notte : un successo senza confini! : Il COMMISSARIO MONTALBANO, anticipazioni del 28 ottobre 2019, in replica su Rai 1. Una voce nella notte, le curiosità sull'episodio

Varese : ruBano oro e banconote e li nascondono nei reggiseni - arrestate : Milano, 28 ott. (Adnkronos) - Hanno rubato oro, banconote e altri oggetti da un appartamento a Varese e hanno nascosto la refurtiva nei reggiseni. La polizia di Busto Arsizio ha arrestato due donne, nomadi di 18 e 23 anni e colte in flagrante, con l'accusa di furto. Le due avrebbero approfittato del

Al Bano - la confessione su Romina : “Fosse per me non l’avrei mai lasciata” : Al Bano torna a parlare in pubblico del suo legame con Romina Power e dell’addio, arrivato più di vent’anni fa e segnato da grandi sofferenze. Una storia d’amore, quella fra il cantante pugliese e l’attrice americana, che ha fatto sognare milioni di fan e che ancora oggi tiene tutti con il fiato sospeso. In tanti infatti sperano che Carrisi e la Power possano tornare insieme. Ad alimentare i gossip sono alcune frasi pronunciate dall’artista di ...

Uomo suicida a Napoli : era un vigile urBano - si è sparato con la sua pistola. Aveva 52 anni : All?alba di oggi i carabinieri della Stazione Chiaia sono intervenuti in via Cesario Console per il suicidio di un Uomo. Sul posto si è appurato che si tratta di A....