“Aiutatemi a salvare le mie scuole | altrimenti da qui se ne andranno tutti”

(Di mercoledì 6 novembre 2019) “Aiutatemi ale mieda qui se netutti”. L’appello del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “San Demetrio Ne’ Vestini-Rocca di Mezzo”, in provincia dell’Aquila, intervistato dal sito specializzato “Orizzontescuola”Antonio Lattanzi, 57 anni dirige dal 2017 la sua scuola, anzi i plessi, sei, tra sei di scuola dell’infanzia, sei di primaria e due di scuola media.Un istituto comprensivo che insiste su dodici comuni: Ovindoli, Acciano, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Alto, Villa S.Angelo, San Demetrio, S.Eusanio Forconese, Fossa, Ocre, Rocca di Mezzo, Fagnano, Rocca di Cambio. Le pluriclassi nei piccoli comuni di montagna ci sono sempre state, ma il problema si è aggravato a seguito dei tagli di Gelmini e Tremonti, nel 2009.“Le pluriclassi sono ...

