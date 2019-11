Acqua di Nepi | ritirato un lotto per presenza di batteri

È stato richiamato un lotto di Acqua di Nepi per il rischio che sia contaminata : Il ministero della Salute ha richiamato un lotto di Acqua minerale Acqua di Nepi per il rischio che sia contaminata da batteri coliformi. Il lotto è costituito da bottiglie di vetro “a rendere” di Acqua minerale effervescente naturale, con termine

Ritirato un lotto di Acqua di Nepi per contaminazione fecale : Il Ministero della Salute ha richiamato in via precauzionale un lotto di Acqua minerale effervescente naturale "Acqua di Nepi" da un litro per la presenza di coliformi. L'avviso di ritiro è stato pubblicato online sulla pagina web del ministero della Salute. La procedura di richiamo è circoscritta a un lotto di bottiglie in vetro destinato al canale della ristorazione. ll lotto in questione è N9183A e la scadenza è 1 luglio 2021.\\L'Acqua ...