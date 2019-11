Accordo Italia-Libia | Lamorgese annuncia modifiche Orfini | “Intervento imbarazzante e

Accordo Italia-Libia - Lamorgese : “Grazie al memorandum meno morti in mare - lo miglioreremo” : La ministra dell'Interno Lamorgese ha illustrato nell'aula della Camera il memorandum Italia-Libia, annunciando alcune modifiche che l'Italia proporrà alla controparte libica: "Il memorandum ha svolto un ruolo importante per non isolare le autorità libiche e per il contrasto dei traffici di esseri umani. Oggi l'Italia è il principale collaboratore della Libia, e grazie al coinvolgimento dell'Oim e dell'Unhcr sono state migliorate anche le ...

Accordo Ue-Cina per tutelare 100 prodotti Dop : più di un quarto sono italiani : È stato raggiunto un Accordo bilaterale tra Unione europea e Cina per proteggere dalle imitazioni e dalla concorrenza sleale 100 prodotti Dop e Igp. L'Italia è il Paese che conta il numero maggiore di prodotti in lista e tra questi spiccano il Parmigiano, l'Aceto Balsamico di Modena e il Prosciutto di San Daniele, oltre a tanti vini.Continua a leggere

Cina - Accordo per la tutela di 26 prodotti agroalimentari italiani : dal Grana padano a mozzarella di bufala e prosciutto di Parma : L’Unione europea e la Cina hanno raggiunto un accordo bilaterale per proteggere da “imitazioni e usurpazioni” 100 indicazioni geografiche europee in Cina e 100 cinesi nell’Ue. L’accordo include 26 prodotti agroalimentari italiani, dal Grana padano alla mozzarella di bufala campana, dal prosecco al franciacorta, dal gorgonzola al prosciutto di Parma. L’elenco Ue delle indicazioni geografiche da proteggere in Cina comprende anche ...

Accordo con Cina tutela 26 dop italiane : 10.15 Dal Barolo al Grana Padano, sono 26 le dop e igp italiane che saranno tutelate in Cina con l'Accordo siglato dalla Ue che prevede il mutuo riconoscimento di 100 prodotti a indicazione geografica. La lista finale di vini,formaggi e salumi è stata pubblicata dalla Commissione Ue. Tra i 100 prodotti cinesi nel registro Ue di qualità,ci sono il riso panjin, varietà pregiate di té e le bacche di goji chaidamu. L'Accordo prevede l'ingresso di ...

L’Italia chiede alla Libia una commissione congiunta per negoziare modifiche all'Accordo con Tripoli : L’obiettivo del governo italiano: migliorare il memorandum con la Libia sul piano dei diritti umani, ma comunque mantenerlo

Lufthansa : investiamo in Alitalia solo dopo l’Accordo con i sindacati sui tagli : In una lettera inviata ai vertici di FS la società tedesca ha esplicitato la sua intenzione. Nei prossimi giorni incontri a Francoforte

Migranti - le ong sul memorandum Italia-Libia : “Il rinnovo dell’Accordo è inaccettabile” : Il comunicato congiunto di Sea Watch, Mediterranea, Open Arms, Sea Eye sul memorandum Italia-Libia: "Riteniamo grave l'intenzione da parte del governo italiano di voler confermare un accordo che ha avuto come unico risultato quello di aumentare in modo indiscriminato la violenza e la violazione dei diritti in territorio libico".Continua a leggere

Fca-Peugeot c’è l’Accordo : sede in Olanda e fusione alla pari. I governi Francia e Italia vigilano : Il Consiglio di sorveglianza di Peugeot S.A. (Psa) e il Consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Fca) hanno concordato all'unanimita' di lavorare a una piena aggregazione dei rispettivi business tramite una fusione paritetica (50/50). Entrambi i consigli, hanno dato mandato ai rispettivi team di portare a termine le discussioni per raggiungere nelle prossime settimane un Memorandum of Understanding vincolante. Il piano ...

Migranti - Msf : “Le modifiche all’Accordo Italia-Libia sono una contraddizione. Va superato” : "L’unica soluzione umanitaria possibile è superare del tutto il sistema di detenzione arbitraria, accelerare l’evacuazione di Migranti e rifugiati dai centri favorendo efficaci alternative di protezione, e porre fine al supporto dato alle autorità e alla guardia costiera libica che alimenta sofferenze, violazioni del diritto internazionale e l’odioso lavoro dei trafficanti di esseri umani, a terra e in mare": così Medici Senza Frontiere commenta ...

Hbo Max - nel maggio 2020 il debutto negli Usa. In Italia esteso l’Accordo Sky-WarnerMedia : NHbo Max Le novità dal sempre più affollato mondo dello streaming arrivano da oltre oceano. WarnerMedia ha annunciato che nel maggio 2020 lancerà negli Stati Uniti Hbo Max, un nuovo servizio online a pagamento che raccoglierà nel proprio catalogo un’ampia offerta. A 14,99 dollari al mese, gli abbonati statunitensi avranno a disposizione le produzioni Hbo, vari titoli della library Warner e tutti gli adattamenti della Dc Comics. Al momento, ...

L’Italia rinnoverà l’Accordo con la Libia con alcune modifiche : Da qualche giorno si sta lavorando a delle modifiche del Memorandum di intesa Italia-Libia sui migranti che sarà rinnovato automaticamente il 2 novembre a quasi tre anni dalla sua ratifica. Leggi

Migranti - il 2 novembre scatta il rinnovo dell’Accordo Italia-Libia. Ong : “Governo lo fermi - ora sanno delle torture nei lager” : A meno che il governo non decida di cancellarlo, il 2 novembre il memorandum tra Italia e Libia per la gestione dei flussi migratori voluto dal governo Gentiloni, con Marco Minniti ministro dell’Interno, si rinnoverà. E succederà nonostante le numerose testimonianze e prove sulle torture perpetrate all’interno dei centri di detenzione libici e le rivelazioni giornalistiche di Avvenire che, negli ultimi giorni, ha pubblicato le ...