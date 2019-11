5 serie fantasy in arrivo che non potete perdervi

Com’è la prima puntata di His Dark Materials - la nuova serie fantasy che non vi farà rimpiangere Got : https://www.youtube.com/watch?v=APduGe1eLVI L’anima delle persone ha vita propria, e cammina loro a fianco in forma di animale. Questa è la potentissima premessa della nuova serie televisiva di coproduzione Hbo-Bbc, His Dark Materials, disponibile su Sky Atlantic il 1° gennaio 2020 (mentre nel Regno Unito arriva il 3 novembre e negli Usa il 4 novembre). Tratta da una famosa trilogia di Philip Pullman, la serie racconta un mondo simile al ...

Siren : in 1^Tv su Rai4 la serie mistery-fantasy con Eline Powell e Alex Roe : Siren Dalla celebre Sirenetta di Christian Andersen, pubblicata la prima volta nel 1837, al fortunato lungometraggio di animazione Disney del 1989, passando per Il pescatore e la sua anima di Oscar Wilde del 1891 e per Splash – Una Sirena a Manhattan, pellicola diretta da Ron Howard nel 1984, sino ad arrivare alla fiction Rai a firma di Ivan Cotroneo del 2017, le Sirene hanno da sempre ispirato la fantasia di poeti, scrittori e ...

Final Fantasy 14 : in arrivo serie in live action su Netflix? : Una serie televisiva su Final Fantasy 14 sarebbe pronta in attesa di essere pubblicata, e Netflix potrebbe portarla in occidente per la gioia di milioni di appassionati al franchise.Come possiamo vedere, infatti, la serie TV di Final Fantasy 14 è stata realizzata da Sony Pictures Television, Square Enix e Hivemind, e vale la pena segnalare che quest'ultima compagnia è la stessa dietro all'adattamento televisivo di The Witcher.La serie di Final ...

E' disponibile un nuovo episodio della serie "Inside Final Fantasy 8 Remastered" : Square Enix ha rivelato oggi un nuovo episodio della serie di video "Inside Final Fantasy®", portandoci questa nel dietro le quinte della realizzazione di Final Fantasy 8, recentemente tornato sulle piattaforme moderne con l'uscita di Final Fantasy 8 Remastered sul Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam).Vediamo di seguito il comunicato ufficiale Square Enix per tutti i dettagli su questo nuovo capitolo della docu-serie, ma non ...