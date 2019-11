Xiaomi | in arrivo il Mi Note 10 | un concentrato di tecnologia con fotocamera da 108 Mp

In arrivo uno smartphone OnePlus dual-mode 5G - Huawei Nova 6 5G - Huawei Nova 5Z e Xiaomi TV 5 : Liu Zuohu, fondatore e CEO di OnePlus, ha svelato che entro la fine del 2019 il produttore lancerà uno smartphone dotato di tecnologia dual-mode 5G L'articolo In arrivo uno smartphone OnePlus dual-mode 5G, Huawei Nova 6 5G, Huawei Nova 5Z e Xiaomi TV 5 proviene da TuttoAndroid.

In esclusiva con Vodafone lo Xiaomi Mi 9 Lite : arrivo in Italia previsto per domani 19 ottobre : Avete seguito con attenzione il lancio dello Xiaomi Mi 9 Lite, sperando di poterlo presto acquistare? Dovete sapere che Vodafone lo venderà in esclusiva a partire da domani, sabato 19 ottobre. Potrete comprare il dispositivo presso i punti vendita del gestore rosso, così come sul suo store ufficiale, al prezzo di 399.99 euro. Vi sembra troppo? Comprensibile, ma, se veramente interessati, dovete sapere che ci sarebbe anche la possibilità di ...

Una nuova serie di Xiaomi Mi TV Pro senza cornici in arrivo il 24 settembre : In occasione dell'evento organizzato da Xiaomi il 24 settembre per il lancio di Xiaomi Mi 9 Pro 5G, il produttore presenterà anche una nuova serie di Mi TV Pro

Un leak rivela due nuovi smartphone di Xiaomi in arrivo : Una nuova pagina di prodotto Xiaomi è emersa online, rivelando due smartphone in arrivo: Mi 9 Pro 5G e Mi MIX 4. Il leak suggerisce inoltre che entrambi i dispositivi saranno presto lanciati contemporaneamente. Sebbene la società non abbia ancora rivelato una data, i rapporti indicano che l'evento di lancio potrebbe aver luogo il 24 settembre.